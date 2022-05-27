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【中美角力】美參議員提法案　禁應用程式商店接受數字人民幣

環球政經 19:22 2022/05/27

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據《路透社》報道，美國共和黨參議員正推動一款法案，禁止包括蘋果（美：AAPL）和Google（美：GOOGL）在內的應用程序商店，上架允許使用數字人民幣支付的應用程序，原因是擔心支付系統可能允許中國政府監視美國人。

報道稱，科頓（Tom Cotton）、魯比奧（Marco Rubio）和布勞恩 （Mike Braun）3名共和黨參議員將推動一項法案，法案規定擁有或控制應用程式商店的公司，不得在美國境內的應用程式商店中，上架任何支援數字人民幣交易的應用程式。

同場加映：【青姐話】國策愛理不理 港股半生不死

科頓辦公室表示，數字人民幣可以為中國政府提供網絡上所有實時交易，為美國人帶來隱私和安全問題。今年1月，騰訊（09988）宣布，旗下微信將支援數字人民幣，螞蟻集團旗下的支付寶也接受數字人民幣交易。這兩個應用程式都可以在蘋果和Google的應用程式商店中找到。

【延伸閱讀】 高盛料內地重啟經濟 製造業股份率先跑出 推薦逾30隻中國經濟復甦受惠股【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

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