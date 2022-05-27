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【市區重建】市建局公布九龍城重建項目 地盤總面積約3.7萬平方米 預計可提供4,300個單位

理財智慧 18:18 2022/05/27

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市建局公布重建九龍城衙前圍道/賈炳達道項目，地盤總面積約37,000平方米，涉及約120個街號 (平均樓齡約58年)，估計約1,600個住戶及約140間地舖將會受到影響。據了解，計劃將重新規劃三個地盤的土地用途，其中北面地盤內的賈炳達道公園部份土地，將配合政府易地重置九龍城街市及毗鄰社區設施，改劃作社區設施用途，以「一地多用」的模式，興建一棟新政府綜合大樓。

【iM驗樓】青衣明翹匯299呎單位 斜地台壓綫不合格 整體仍獲80分【下一頁

【青姐話】國策愛理不理 港股半生不死

考慮到「龍城」區是一個街舖林立、蘊藏豐富餐飲及潮泰文化的小區，有不少具地區特色的店舖和食肆，市建局表示將以彰顯地區特色為主要規劃方向，期望項目內的特色店舖和食肆能夠繼續在原區經營。並利用綠化行人步道和廣場等舉辦傳統節慶活動，傳承非物質文化遺產，及彰顯「小街飲食文化區」的地區形象。

【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

市建局預計，重建後可興建約4,350個中小型單位 (實用面積約400呎)，為目前該區現存樓宇群單位總數的5.2倍。。市建局期望新政府綜合大樓在2030落成，而主地盤在2036至2037年落成。

【有相睇】盈翠半島「樓王」單位低市價沽　放盤逾一年劈價130萬　換樓客開心執平貨【下一頁

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記者：鄭日棱

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