【消費情報】八達通推獎賞計劃「好賞嘟」 覆蓋全港千個零售點 拍卡消費自動換優惠

八達通推出一站式獎賞計劃平台「好賞嘟」，八達通銀包客戶只須將八達通卡連結至「好賞嘟」，日後用八達通卡於商戶拍卡消費，便可同時自動賺取電子印花或獎賞以換取優惠。

八達通指，「好賞嘟」可讓商戶輕易營運其會員獎賞計劃，更可方便商戶將最新的推廣優惠和獎賞透過八達通平台推廣給更多客戶，帶動生意增長。「好賞嘟」計劃會為商戶提供其獎賞計劃的消費數據及獎賞換領情況， 以助釐定更適切及有效的推廣活動。

「好賞嘟」啟動獎賞方法：

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八達通營業及市務總監李玉兒表示，是次計劃協助中小企營運其會員獎賞計劃，將最新推廣優惠及獎賞透過八達通平台推廣予更多客戶，藉此帶動生意增長，而「好賞嘟」已覆蓋全港超過1000個零售點，預期會有更多商戶陸續登場。

去年八達通推出「一嘟撐里小店推廣計劃」，協助特色小店進行數碼轉型，李玉兒稱，參與計劃的商戶在消費券帶動下，生意額平均較參與前上升1.5倍。她指出，自去年政府宣布派發消費券至今，已有接近3萬個使用商用版八達通App的中小商戶。除了商用版八達通App商戶數目持續增加外，其交易量亦見顯著增長。

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責任編輯：龍紀瑩