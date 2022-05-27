【港股分析】摩通：對沖基金客戶回歸港股市場買貨　傳統選股基金續沽中港股票

▲ 摩通指，對沖基金客戶回歸港股市場買貨，傳統選股基金則繼續沽售股票。

摩通指出，對沖基金客戶經歷逾一年的持續沽貨後，自今年3月中起回歸港股市場。該行表示，今次已是2020年1月投資者大手沽出港股後，第4次看到對沖基金回歸港股市場，買入港股。根據過往經驗，港股在資金流入後，市況通常都會回穩。

不過，摩通指過去幾周看好中國股市的資金有所減少，故即使平淡倉盤有所增加，中國股市的資金流入規模僅屬平穩。

摩通又發現，多元策略對沖基金最近幾周主導中港股市的買入，內地以股票為主的量化對沖基金，亦是買貨力量。反觀傳統選股基金，則繼續沽售股票。

難言趨勢會否持續

該行的對沖基金客戶中，過去1個月淨買入規模最多的是亞太區股票，這批客戶3月份曾經「極端地」沽售亞太區股票，至近期區內股票回勇後，才重新予入吸納。

自4月下旬起，整體對沖基金淨沽出亞洲疫情復甦受惠股，亦對中國減碳相關主題的受惠股熱情冷卻。相反，整體對沖基金增持受惠芯片短缺的亞洲半導體股。

至於上述對沖基金買貨的趨勢會否持續，摩通指須視乎多項宏觀經濟風險能否被成功應對，包括通脹加劇、俄烏衝突所導致的供應鏈問題、疫情下封城，以及增長放緩風險。

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