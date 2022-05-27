  • 28°C
香港時間 : 2022527日 (五) 17:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股分析】摩通：對沖基金客戶回歸港股市場買貨　傳統選股基金續沽中港股票

股市 17:36 2022/05/27

分享：

分享：

摩通指，對沖基金客戶回歸港股市場買貨，傳統選股基金則繼續沽售股票。

摩通指出，對沖基金客戶經歷逾一年的持續沽貨後，自今年3月中起回歸港股市場。該行表示，今次已是2020年1月投資者大手沽出港股後，第4次看到對沖基金回歸港股市場，買入港股。根據過往經驗，港股在資金流入後，市況通常都會回穩。

不過，摩通指過去幾周看好中國股市的資金有所減少，故即使平淡倉盤有所增加，中國股市的資金流入規模僅屬平穩。

摩通又發現，多元策略對沖基金最近幾周主導中港股市的買入，內地以股票為主的量化對沖基金，亦是買貨力量。反觀傳統選股基金，則繼續沽售股票。

難言趨勢會否持續

該行的對沖基金客戶中，過去1個月淨買入規模最多的是亞太區股票，這批客戶3月份曾經「極端地」沽售亞太區股票，至近期區內股票回勇後，才重新予入吸納。

自4月下旬起，整體對沖基金淨沽出亞洲疫情復甦受惠股，亦對中國減碳相關主題的受惠股熱情冷卻。相反，整體對沖基金增持受惠芯片短缺的亞洲半導體股。

至於上述對沖基金買貨的趨勢會否持續，摩通指須視乎多項宏觀經濟風險能否被成功應對，包括通脹加劇、俄烏衝突所導致的供應鏈問題、疫情下封城，以及增長放緩風險。

【ET財智Talk】美國經濟衰退機會逾3成？利達黃耀宗談不同資產的部署策略

相關文章:

【港股分析】瑞士寶盛私銀鄧啟志：港股正在「磨底」恒指料可守住18000　內地基本面好轉抵銷外圍不確定性

 

 

大行報告 中國市場 港股 受惠股 沽出 增持 買入 對沖基金 中國 亞洲

上一篇文章

【滴滴除牌】滴滴傳獲一汽洽入股、盤前升7%　冀助解決數據安全問題、為香港上市鋪路

下一篇文章

財經台今日精選（2022年5月27日）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【日本旅行】日本6月10日恢復外國遊客入境、初期僅限旅行團　香港新納入藍色級別（第二版）
【日本旅行】日本6月10日恢復外國遊客入境、初期僅限旅行團　香港新納入藍色級別（第二版）
【中美金融戰】港美會計師資格互認協議將在年底失效　會計師公會：就放寬要求未達共識
【中美金融戰】港美會計師資格互認協議將在年底失效　會計師公會：就放寬要求未達共識
【恒指夜期+ADR】恒指夜期升619點　阿里美股高港14%百度高15%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】恒指夜期升619點　阿里美股高港14%百度高15%（不斷更新）
【阿里巴巴9988】阿里巴巴績後抽升12%　上季收入增9%、經調整純利插24%　內地業務受疫情重大影響、不提供今財年財務指引
【阿里巴巴9988】阿里巴巴績後抽升12%　上季收入增9%、經調整純利插24%　內地業務受疫情重大影響、不提供今財年財務指引
【11SKIES】航天城11SKIES商廈7月起啟用、項目擁多個「香港第一」　鄭志剛：只要恢復通關旺丁又旺財
【11SKIES】航天城11SKIES商廈7月起啟用、項目擁多個「香港第一」　鄭志剛：只要恢復通關旺丁又旺財
【美股期貨】道指期貨跌28點　納指期貨跌近0.1%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌28點　納指期貨跌近0.1%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款