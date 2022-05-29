【黑科技】英初創提取細菌細胞脂肪材質　新包裝1年內分解減碳排放

▲ 據悉，Shellworks目前已獲得由風險投資公司LocalGlobe提供的620萬美元（約4866萬港元）種子融資。（官網截圖）

工業發展急速，為自然界帶來無比壓力，因此不同團體和組織開始思考如何維持原有日常生活質素，同時也能有效保護大自然。英國初創企業Shellworks靠提取細菌中的物質，成功研發出新製作包裝的方法，有效減少碳排放，對環境的傷害減至最低。

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綜合外電報道，Shellworks在成立初期，主要以貝殼等廢料製作成類似塑膠的包裝材質，其後開始研究細胞提取的方法，發現從細菌細胞中提取類似脂肪材質，可生產出與天然聚酯相近的物質，而該物質可用讓各類包裝設計中。

Shellworks聲稱，這些包裝不含石化物質，可於一年內自然分解，甚至可作為施肥使用，大大減低傳統包裝生產的碳排放量。

據悉，Shellworks目前已獲得由風險投資公司LocalGlobe提供的620萬美元（約4866萬港元）種子融資。而Shellworks透露除了會和現有客戶，如英國美妝品牌Bybi和Liha等合作外，未來也計畫將旗下技術擴展不同範籌，或會應用至清潔類產品。

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責任編輯：文睿

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