19歲意男向76歲婦人求婚 網民嘲「嫲嫲身家過億？」

結婚是人生中的大事,求婚成功固然值得慶賀,惟一名意大利青年的求婚影片卻引來熱議。事關求婚的意大利青年僅19歲,但求婚對象卻是一名76歲的婦人。青年指兩人是彼此的靈魂伴侶,但二人關係卻引來大量批評。有人嘲女方應該身家過億,亦有人質疑兩人關係是否真實。

意大利19歲青年Giuseppe D’Anna周一(23日)在社交平台TikTok上載相關求婚影片,影片中他單膝跪地向一名滿頭白髮的婦人求婚,婦人手執大量紅色心型氣球,兩人更在影片中親吻對方。D’Anna聲稱未婚妻現年76歲,但未有透露她的姓名。

影片的配文指出,這是兩人的承諾。影片其後亦展示一隻被裝在藍色盒中,正閃閃發光的鑽石戒指。D’Anna表示,求婚僅是兩人長期關係的開始,其後再展示兩人日常生活照。

影片上載後引來廣泛關注,至今已錄得逾50萬人次觀看,但未能獲得一致祝福。有網民表示,對兩人關係感到疑惑,亦有網民坦言難以接受。更有網民語帶諷刺地質問,「嫲嫲身家幾多個億?」(How many billions does Grandma have in her account)

亦有部分網民質疑影片內容真實性,指婦人僅是D’Anna嫲嫲,求婚僅為製造噱頭。觀點得到部分網民認同,指兩人在圖片中經常親吻的部位是臉頰,從未見到兩人在男子分享的影片中接吻。惟D’Anna似乎決心證實兩人關係,在一條影片下指,兩人是彼此的靈魂伴侶。

責任編輯:李俊儀