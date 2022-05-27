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19歲意男向76歲婦人求婚 網民嘲「嫲嫲身家過億？」

環球社會熱點 17:38 2022/05/27

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結婚是人生中的大事，求婚成功固然值得慶賀，惟一名意大利青年的求婚影片卻引來熱議。事關求婚的意大利青年僅19歲，但求婚對象卻是一名76歲的婦人。青年指兩人是彼此的靈魂伴侶，但二人關係卻引來大量批評。有人嘲女方應該身家過億，亦有人質疑兩人關係是否真實。

印度新郎假髮突脫落 新娘驚悉禿頭即悔婚 【下一頁】

意大利19歲青年Giuseppe D’Anna周一（23日）在社交平台TikTok上載相關求婚影片，影片中他單膝跪地向一名滿頭白髮的婦人求婚，婦人手執大量紅色心型氣球，兩人更在影片中親吻對方。D’Anna聲稱未婚妻現年76歲，但未有透露她的姓名。

    點擊圖片放大
    +4
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影片的配文指出，這是兩人的承諾。影片其後亦展示一隻被裝在藍色盒中，正閃閃發光的鑽石戒指。D’Anna表示，求婚僅是兩人長期關係的開始，其後再展示兩人日常生活照。

碧咸大仔夫婦登Vogue封面 親揭豪華婚禮細節及感受 【下一頁】

影片上載後引來廣泛關注，至今已錄得逾50萬人次觀看，但未能獲得一致祝福。有網民表示，對兩人關係感到疑惑，亦有網民坦言難以接受。更有網民語帶諷刺地質問，「嫲嫲身家幾多個億？」（How many billions does Grandma have in her account）

亦有部分網民質疑影片內容真實性，指婦人僅是D’Anna嫲嫲，求婚僅為製造噱頭。觀點得到部分網民認同，指兩人在圖片中經常親吻的部位是臉頰，從未見到兩人在男子分享的影片中接吻。惟D’Anna似乎決心證實兩人關係，在一條影片下指，兩人是彼此的靈魂伴侶。

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責任編輯：李俊儀

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