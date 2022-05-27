【中國經濟】瑞銀：內地防疫限制政策放鬆速度和力度或不及2020年　料下半年經濟復蘇明顯弱於2020年

瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤表示，預計今年5至6月中國經濟 活動僅溫和好轉，第二季GDP環比折年下降8%、 同比增速顯著放緩至1.4%，該行認為鑑於Omicron極易傳播， 防疫限制政策放鬆速度和力度可能都不及2020年， 因此下半年經濟復蘇將明顯弱於2020年，預計今年全年G DP增長3%。

汪濤指，更嚴格、持續時間更長的防疫限制，疊加更顯著的運輸及物流擾動， 給追蹤當前疫情形勢和增長動能帶來新挑戰。 基於多項高頻資料和瑞銀中國每日經濟活動追蹤，構建兩個中國經濟活動綜合指數， 以便投資者及時追蹤整體經濟情況，包括涵蓋卡車貨運量、鋼鐵產量、 港口貨物輸送量、房地產銷售、汽車銷售的「中國工業及投資指數」；以及涵蓋交通擁堵、 地鐵客流量、房地產銷售的「中國消費及服務業指數」。 這兩個指數與相對應的官方經濟活動增長和PMI資料的相關性均較 高。

內地 消費者活動仍非常低迷 居民出行受限

4月中旬以來，貨運及物流擾動的情況好轉。 瑞銀中國工業和投資指數（旬度）從4月中旬同比下降21%，邊際改 善至5月中旬的同比下跌15%， 主要得益於整車貨運量和港口貨物輸送量好轉。 瑞銀中國消費及服務業指數亦有改善，從4月初的同比下跌37%， 收窄至5月中旬同比下降31%，表明消費者活動仍非常低迷、 居民出行依然受限。由於北京防疫限制收緊，地鐵客運量在4月底回 升後5月再走弱。5月前三周30大中城市的房地產銷售面積依然 深陷50%以上的同比下跌。整體而言， 瑞銀中國經濟活動綜合指數跌幅收窄，從同比下滑29%，回升至 同比下滑23%.

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