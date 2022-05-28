【醫療科技】血包處理過程易致肌肉勞損　大學研自動化機械人取代人手

▲ 「血包處理機械人」能自動化整個血包處理過程，包括摺疊血包和離心機裝載等。（斯威本科技大學）

市民捐血後所製成的血包，是醫療機構相當珍貴的資源。不過，血包處理的過程都是人手進行，而且相當重複性，容易令負責處理的醫務化驗師肌肉勞損。斯威本科技大學（Swinburne University of Technology）研究人員開發了「血包處理機械人」，可取代人手，自動化完成整個血包處理過程。

倚賴人手 以特定方式摺疊

傳統處理血包的過程會使用離心機，透過高速旋轉每個血包，將血液細胞從中分離。但要做到這一點，血包需要靠人手以特定方式摺疊，以確保沒有受細菌污染，但這過程也有機會因人為錯誤而帶來風險。

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萬一在處理過程中，血包遭到損壞或撕裂，這不僅會失去寶貴的捐贈血液，而且還會擾亂生產過程，甚至使醫務化驗人員暴露於潛在的病菌泄漏危機。

由於處理血包是非常重複性的動作，每天動輒要重複數百次，久而久之，也會令醫務化驗人員較易出現疲勞和肌肉勞損。

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為優化血包處理的過程，斯威本科技大學醫學博士Shanti Krishnan和研究團隊開發了「血包處理機械人」，能自動化整個血包處理過程，包括摺疊血包和離心機裝載等。

鏡頭監測流程 提醒跟進錯誤

該機械人在自動摺疊血包之前，會使用吸力來移動血包，並在四個鏡頭的幫助下監測工作區域，檢查完整的標籤和正確的血包排列，確保全部程能成功完成。如果機械人在處理血包的過程中，發現任何錯誤，也會立即提醒操作員跟進。

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Shanti Krishnan表示，「血包處理機械人」的誕生標誌著重複性手工過程，找到一個自動化的創新解決方案，未來或會有其他醫療領域應用到類似技術。她指出，下一步將研究如何提高機械人的處理速度，因為目前其運行速度，仍較人手處理為慢。

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責任編：陳卓賢