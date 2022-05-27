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工廠出現沙門氏菌污染 歐洲健達回收逾3000噸產品

環球社會熱點 17:05 2022/05/27

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健達（Kinder）的歐洲分公司早前因有產品受沙門氏菌污染，需要大批回收產品。公司高層日前受訪時表示，已找出污染源頭及可能原因，並指事件最終導致多達超過3,000噸貨品需要下架。

FDA拒禁快餐常見塑化劑 環保組織轟決定魯莽 【下一頁】

健達母公司佛列羅（Ferrero）的法國分公司行政總裁內科夫（Nicolas Neykov）周四受訪時表示，位於比利時Arlon的工廠中，在一缸牛油的過濾器內發現沙門氏菌，可能是人為或原材料污染所致。

受事件影響，內科夫稱超過3,000噸的健達產品需要回收，損失估計達數千萬歐元。內科夫指事件令人心痛，為公司20年來最大次產品回收行動。

4種營養補充品不可亂食 與處方藥同服或致命 【下一頁】

法新社報稱，在Arlon工廠出產的健達朱古力產品因受沙門氏菌污染，導致歐洲9國出現多達150個案。據悉當中法國佔81宗，而患者多數為10歲以下兒童。事件引發公共健康疑慮，使公司決定回收產品，並下令關閉工廠。

不過，健達希望比利時工廠能夠及早恢復工作，未來將不會只依賴內部檢查確保產品衛生及安全，會把一半相關事務轉交予獲准許的外部實驗室處理。內科夫希望在6月13日恢復生產，並盡快重新上架產品。

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責任編輯：吳漢培

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