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【世界首富】馬斯克：美國經濟衰退是好事　「向蠢才派錢太久」

Hot Talk 17:01 2022/05/27

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【世界首富】馬斯克：美國經濟衰退是好事　「向蠢才派錢太久」

Tesla特斯拉（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）在社交平台回應網民問題時稱，認為美國正接近經濟衰退，並稱「這其實是好事」。馬斯克批評，向蠢才派錢太久了，有人應該要面對破產，「所有支援『留在家中』的疫情舉措令某些人以為不用辛勤工作，是時候狠狠地叫醒他們。」

馬斯克在平台發起投票，詢問網民「億萬富翁、政客兩者之中，誰更不可信？」，至香港時間周五下午，已投票的的200萬網民中，約76%都指政客更不可信。

該項投票引起不少網民留言提問，馬斯克抽出個別問題回答。他留言提及，以過往經驗，經濟衰退歷時12至18個月，現金流處於負數的「價值摧毀（value destroyers」企業需要倒閉，令他們不用再浪費資源。

馬斯克又稱，不認同收取「帳面資本增值稅（unrealized capital gains tax）」，指股票每日波幅相當大，如Snapchat（美：SNAP）單日可跌43%，Tesla股價也從高位回吐4成，但認為可考慮消除「成立人保留年金信託（GRAT）」等遺產稅稅務減免。

馬斯克現為世界首富，而其大部分身家來自其Telsa持股。

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