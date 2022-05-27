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【iM驗樓】青衣明翹匯299呎單位 斜地台壓綫不合格 整體仍獲80分

理財智慧 18:14 2022/05/27

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位於青衣細山路18號的明翹匯，近日陸續開始入伙，今次《iMoney》記者偕同驗樓師鍾智剛（鍾sir），一同驗收明翹匯2A座一個299平方呎的中低層單位，經過檢驗後，鍾sir發現櫥櫃出現了漏水，抽油煙機安裝不佳等問題，因此櫥櫃項目慘被大扣分。同時，單位亦有地台斜，玻璃崩花的問題。除此之外，單位僅在門、家電等項目上出現小瑕疵，整體而言沒有太大問題，因此獲得80分。

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青衣明翹匯由佳明集團（01271）發展，項目內多個單位可坐望山景及海景。根據單位業主杜先生透露，單位將用作兩小口自住之用，他表示二人本身居住青衣長宏，有感交通工具需要「左兜右兜」才可到達舊居，因此看中明翹匯鄰近青衣南橋的交通優勢，於是在2019年年末以450萬元購入。

櫥櫃成最大失分位

經過鍾sir詳細檢查後，發現廚櫃成為最大扣分位，首先是鋅盆底漏水的問題，鍾sir在檢驗時留意到鋅盆底的垃圾桶蓋存在積水，因此沿着水珠路徑追查，最後發現漏水問題來自於鋅盆的接駁位，鍾sir表示這種漏水是由俗稱為「爆焊」的問題而導致，只要補一補焊就可解決，並不需要全部更換，由於漏水並非屬於去水喉漏水，因此不是水喉問題，而是計算進櫥櫃問題當中。

除了漏水問題之外，櫥櫃與抽油煙機頂之間會互相「卡位」，當業主煮食拉出抽油煙機時，櫥櫃櫃門會刮到抽油煙機，鍾sir表示：「一次半次當然沒有問題，但你長期不停撞擊的話，櫃門板就會損壞，正常來說，打開櫥櫃櫃門的時候不應該撞到抽油煙機。」針對這個問題，他建議找專業的師傅，重新安裝以及調整一下抽油煙機的位置即可。

斜地台壓綫不合格

另外，鍾sir亦發現單位出現了盪地台的情況，單位窗兩邊、對面、門背、門對面的地台均有傾斜現象，由於偏差僅有4至5毫米，距離3毫米的合格標準只差一點點，因此他認為可以嘗試墊一塊木方，將傾斜的地台「揼」回「合格綫」以內。鍾sir坦言自己驗收了不少明翹匯的單位，目前只有這個單位出現了較嚴重的地台問題，屬於個別例子。

最後是針對房間內玻璃崩花的問題，鍾sir認為玻璃崩花非常容易解決，只是由於是次的崩花過於明顯，因此不得不提。他指出由於該塊玻璃位於室內，同時亦非玻璃幕牆，因此更換起來非常簡單，成本甚至比起慢慢打磨修補玻璃來得更便宜。

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記者：鄭日棱

 

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鍾智剛 明翹匯 驗樓 青衣

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