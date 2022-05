俄警告YouTube封1次記者會直播 就驅逐1個西方媒體

俄羅斯不滿社交平台YouTube封鎖外交部每周記者會,俄外交部發言人周四(26日)警告YouTube如再封鎖一次記者會,就會驅逐一個西方國家媒體或記者。

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃(Maria Zakharova)周四主持記者會時,對YouTube封鎖其記者會内容表達不滿。

扎哈羅娃更警告指:

(如果)再有另一場記者會遭到封鎖,我哋就會叫一個記者或者新聞媒體返屋企。

(Another briefing is blocked and we will name a specific journalist or specific media outlet that will go home.