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【烏克蘭戰爭】俄警告YouTube封1次記者會直播 就驅逐1個西方媒體

環球政治 16:54 2022/05/27

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俄羅斯不滿社交平台YouTube封鎖外交部每周記者會，俄外交部發言人周四（26日）警告YouTube如再封鎖一次記者會，就會驅逐一個西方國家媒體或記者。

普京願助解決全球糧食危機 「西方要解除制裁」 【下一頁】

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）周四主持記者會時，對YouTube封鎖其記者會内容表達不滿。

扎哈羅娃更警告指：

（如果）再有另一場記者會遭到封鎖，我哋就會叫一個記者或者新聞媒體返屋企。

（Another briefing is blocked and we will name a specific journalist or specific media outlet that will go home.

俄羅斯國會早前通過一項針對西方媒體的議案，授權檢察部門在西方國家對俄羅斯媒體不友好的情況，關閉在俄羅斯的外國媒體機構。

俄媒嘲英國陷生活成本危機 為支持烏克蘭食惡果 【下一頁】

扎哈羅娃在記者會上也提到，俄羅斯周三（25日）正制定針對英文媒體的措施，回應外國政府針對俄羅斯媒體的不友好行動。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）今年3月亦簽署一項法案，列明如果散播有關俄羅斯軍隊的假新聞，或者支持國際制裁俄羅斯，最高可被判監禁15年。

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責任編輯：鄭錦玲

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