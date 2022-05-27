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【文化傳承】內地料2025年前建中央數據庫　推動國家文化發展

科技 18:00 2022/05/27

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內地政府將於2025年前建立中央數據庫，將國家圖書館到電視頻道的資料也收集至一個數碼平台管理。（法新社資料圖片）

在疫情推動下，全球政府機構也漸數碼轉型，打破地域界限來管理不同地區分支。近日有消息指，內地政府將於2025年前建立中央數據庫，將國家圖書館到電視頻道的資料也收集至一個數碼平台管理，期望該數碼化系統有助內地推廣中國文化發展。

【業界調查】元宇宙成大勢　75%港企未準備進入元宇宙

據《南華早報》報道，中共及國務院近日新發布「文化數碼化」國家戰略，預計於2025年前收集國家圖書館和電視頻道等文化資訊，將不同網絡連接成一個「國家特色文化網絡」，並將收集到的資料放至由政府建構的「國家文化大數據系統」，實現「文化數碼化」和「文化全民共享」的目標。

北京諮詢公司Trivium China合夥人兼技術政策研究負責人Kendra Schaefer表示，內地政府十分清楚只有集中數據，才會增加未來發展的可能性；而研究公司易觀分析師廖旭華表示，該數據庫可以通過管理和存儲各級政府的文化資源，達到文化保護的作用，同時政府也可邀請文化機構、科技公司和科學機構等團體，參與和推動文化研究及創新。

外界評論指，內地政府早前已建立了防火牆，將Google和Netflix等外國文化服務拒之門外，加上是次建立文化數據庫，足以顯示內地對控制文化的雄心。

【創科人才招聘】數碼港6月4日舉辦虛擬互動招聘博覽　提供逾1500創科職位

【電子支付】手機感應收款服務「Mobile Tap」登場　全港數百輛的士亦可用

責任編輯：文睿

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