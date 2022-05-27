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【港元定存】3個月年息最高7.01厘 大小行破天荒鬥加息

22:04 2022/05/27

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本周再有多間大小銀行鬥加港元定期存款息，包括滙豐及恒生等。

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5月已屆尾聲，本周暫有12間大小行鬥出招，包括滙豐（HSBC）罕有加港元定期存款息，大新 （02356） 及交銀香港一周兩連加，恒生 （00011） 、大眾銀行、招商永隆及大眾財務全面提高3個月或以上年息，創興上調3個月年息，信銀國際向1年長息埋手，富邦則新推45天享1厘，而TOM集團 （02383） 有份的虛擬銀行匯立（WeLaB Bank）今天（5月27日）新推10個月享1.98厘息。

專家指，龍頭發鈔行相隔兩個多月以來再度加息，料月結前中小行被迫再跟加。事實上，集友已率先延戰幔，7天年息享5.8厘原於下周二（31日）屆滿，現順延至6月底。上周已有11間大小行追趕加息快車，如今不少業界一加再加。

另一方面，5月份的衝刺周，港元定存格價的焦點是大小港銀鬥推特別存期的特惠息，例如大眾財務於周三（25日）大加4個月年息0.35厘、至1.45厘，打破平保 （02318） 旗下虛擬銀行平安壹賬通（PAOB）的1.38厘而居首。大新新推9個月年息2.1厘，惟不及恒生的2.2厘。

滙豐全面上調短中長息

然而，全周最搶眼的是滙豐於本周二（24日）全面加短中長息，此乃發鈔行自4月初加息以來再出手，市料為要追落後。畢竟滙豐加幅最勁是1年期，驟升0.3厘、至0.9厘，跑贏中銀香港 （02388） 的0.55厘，卻不敵渣打香港 （02888） 的2.2厘。

半年期方面，滙豐加0.2厘，最新報0.7厘，但難敵中銀香港的1.3厘，渣打更有1.5厘。滙豐只有在3個月期稱冠發鈔行，微升0.1厘、至0.5厘，撼低中銀及渣打的0.35厘，但相比花旗同期的1.38厘仍有距離。

總覽本周高息榜，半年期再現破頂息。踏入75周年誌慶的大新勇進加息後，以1.9厘晉級一哥王位。相反，星展加完又減，其6個月年息現為1.85厘，險勝富邦的1.8厘而屈居第二。

比拼3個月期，年息最高是眾安（ZA Bank）的7.01厘。眾安發言人今晚回應本報查詢指，關於開戶保證定存高息的推廣，合資格新用戶於5月31日或之前憑指定邀請碼成功開立帳戶，可獲加6.4厘定期存款加息券，適用於最高兩萬元的3個月定期存款，加上現時3個月定存的基本利率0.61厘，用戶可享合共7.01厘利率，期滿保證穩袋345元高息。

大新累加0.3厘、至1.6厘，取代富邦而重返三甲之列。

1年期  富邦2.4厘續稱霸

1年期亦稍變，富邦以2.4厘續居首，緊接其後是恒生，本周二破天荒勁加1.3厘、至2.3厘，跟大新及華僑永亨相同，為第2大高息王。季軍榜也甚熱鬧，邁向100年的信銀國際加0.7厘、至2.2厘；跟渣打、交銀香港及招商永隆一樣，共4行力爭季軍。相反，星展減0.2厘後，僅險守兩厘而落榜。

此外，滙豐提供1個月年息享5厘、集友7天年息以5.8厘，膺高息王，兩年期是招商永隆的2.3厘問鼎榜首。

另一邊廂，港滙一度再挨近7.8498，市料業界在半年結前鬥搶錢，何況下周五（6月3日）是長周末假期，銀行皆保留頭寸，以防走資等不時之需。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，預期港滙於3個月見7.85，6至12個月報7.83，長線目標為7.8。談及3個月港元同業拆息，料今年第3季為0.75厘，第4季升至0.8厘，至明年首季為0.85厘。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

渣打集團（02888） 中銀香港（02388） 恒生銀行（00011） 滙豐控股（00005） 港元定期存款 定期存款

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