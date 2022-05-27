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【消費券優惠】八達通受電子消費券帶動　達成超過50億的交易額

商業 16:39 2022/05/27

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電子消費券帶動本地零售市場，八達通更瞄準這機會，推出「一嘟撐里」和「好賞嘟」的活動，以協助中小企迎接消費券商機。據指，其「好賞嘟」計劃，現覆蓋超過1,000個零售點。

八達通營業及市務總監李玉兒表示，自去年政府宣佈派發消費券至今，已有接近3萬個使用商用版八達通App的中小商戶，店舖新增的數目上升3倍，即平均每月有數千間新商戶加盟。

【疫市營商】Victoria’s Secret夥多個女性品牌推網店　 「性感營銷」不再

她續指，會為合資格的中小企，提供免費的商用版八達通服務，現達成超過50億的交易額，而自活動推出後，帶動小店生意額按年提高了1.5倍。

「一嘟撐里」旨在協助小店營商，李續指，早前首階段推出時，揀選的本土小店都不會擁有超過3間分店，且店舖都較為有特色，例如售賣繡花鞋等。新一輪一嘟撐里的活動詳情，則容後再公布。

【炸魚薯條】英國傳統炸魚薯條恐消失　成本急漲3分1店舖有破產危機

隨着線上業務盛行，八達通更夥電商平台掌舖 Boutir及SHOPLINE，助中小企開設網店及管理其網上業務，以迎接新常態下需求殷切的網購市場。

她預料，倘若政府公布並發放第二階段的電子消費券，需求將會持續。而她同時繼續為用戶提供電子支付，屆時藉網購平台和其技術等，助中小企把握商機，預料交易額按年增長數倍。

【疫下營商】英國渡輪公司年初解僱800人　負責人事隔兩個月回應：別無他法

記者：馬意文

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