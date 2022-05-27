▲ 【中國經濟】巴克萊降中國次季GDP預測4個百分點至按年收縮0.7% 料中央發行1萬億特別人債對抗疫情

多家外資行陸續調低中國經濟增長預測，巴克萊表示，內地4月份經濟活動收縮，該行的高頻數顯示收縮於5月份持續，因此將內地第二季經濟增長預測調低4個百分點，至按年收縮0.7%，按季則大跌13.6%，全年GDP預測亦降1個百分點至3.3%，預期中央會發行1萬億元人民幣特別債券以對抗疫情。

巴克萊稱，自4月底以來，已指出持續及重複地封城，將會對第二季經濟增長構成衝擊，而近日弱於預期的經濟數據，正反映Omicron變種病毒仍在影響中國經濟。

「即使近日每日新增確診人數下降，但該行不認為清零及封城政策會全面撤銷。」上海正逐步回復正常活動，並預期於6月底恢復所有產能，北京則仍執行嚴格防疫措施，加上最近數周天津及河南部分城市都開始有確診個案，反映Omicron難以控制。

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