CCL按周微跌0.38%報181.15點　大型單位樓價企穩連升　分析︰反映本月初美國加息因素

5月初美國聯儲局宣布加息0.5厘，對本港樓價造成的影響陸續浮現。反映二手樓價走勢的中原城市領先指數（CCL）本周最新報181.15點，按周跌0.38%，指數連續5周於180點到182點窄幅徘徊，累升1.00%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，本周指數是反映5月5日美國宣佈加息半厘當周的市況。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報182.04點，按周跌0.53%，近5周於182點到184點窄幅徘徊，累升0.70%。CCL（中小型單位）報180.38點，按周跌0.48%，近5周於180點到182點窄幅徘徊，累升0.78%。黃良昇表示，CCL（大型單位）連升5周，是自2021年8月（近41周）以來首見，從後追趕早前落後的升幅。CCL（大型單位）最新報185.05點，創14周新高，按周升0.12%，連升5周共2.06%。

分區方面，四區樓價走勢各自反覆。港島CCL_Mass報184.90點，按周跌0.79%，連跌3周共1.75%。九龍CCL_Mass報174.43點，按周升0.12%，結束2周連跌。新界東CCL_Mass報196.24點，按周跌0.60%，上周指數創13周新高後回軟。新界西CCL_Mass報168.87點，按周跌1.06%。

總結樓價見底回升8周計，CCL累升2.15%，CCL Mass累升1.64%，CCL（中小型單位）累升1.83%，CCL（大型單位）累升3.70%。港島CCL_Mass累升2.66%，九龍CCL_Mass累升1.12%，新界東CCL_Mass累升0.72%，新界西CCL_Mass累升1.89%。

【有相睇】靚裝三房連私人天台 飽覽開揚公園景 換樓客斥1,038萬入市翹翠峰【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

同場加映︰【青姐話】國策愛理不理 港股半生不死

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機