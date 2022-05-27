  • 28°C
香港時間 : 2022527日 (五) 17:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

CCL按周微跌0.38%報181.15點　大型單位樓價企穩連升　分析︰反映本月初美國加息因素

股樓投資 16:34 2022/05/27

分享：

分享：

5月初美國聯儲局宣布加息0.5厘，對本港樓價造成的影響陸續浮現。反映二手樓價走勢的中原城市領先指數（CCL）本周最新報181.15點，按周跌0.38%，指數連續5周於180點到182點窄幅徘徊，累升1.00%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，本周指數是反映5月5日美國宣佈加息半厘當周的市況。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報182.04點，按周跌0.53%，近5周於182點到184點窄幅徘徊，累升0.70%。CCL（中小型單位）報180.38點，按周跌0.48%，近5周於180點到182點窄幅徘徊，累升0.78%。黃良昇表示，CCL（大型單位）連升5周，是自2021年8月（近41周）以來首見，從後追趕早前落後的升幅。CCL（大型單位）最新報185.05點，創14周新高，按周升0.12%，連升5周共2.06%。

分區方面，四區樓價走勢各自反覆。港島CCL_Mass報184.90點，按周跌0.79%，連跌3周共1.75%。九龍CCL_Mass報174.43點，按周升0.12%，結束2周連跌。新界東CCL_Mass報196.24點，按周跌0.60%，上周指數創13周新高後回軟。新界西CCL_Mass報168.87點，按周跌1.06%。

總結樓價見底回升8周計，CCL累升2.15%，CCL Mass累升1.64%，CCL（中小型單位）累升1.83%，CCL（大型單位）累升3.70%。港島CCL_Mass累升2.66%，九龍CCL_Mass累升1.12%，新界東CCL_Mass累升0.72%，新界西CCL_Mass累升1.89%。

【有相睇】靚裝三房連私人天台　飽覽開揚公園景　換樓客斥1,038萬入市翹翠峰【下一頁

    點擊圖片放大
    +9
    +8

同場加映︰【青姐話】國策愛理不理 港股半生不死

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 謝昕蕎

私人屋苑 二手市場 樓價 CCL（大型單位） CCL 中原地產 加息 美國

上一篇文章

【談保說道】魔鬼藏在細節裹 小心提防金融化保險產品

下一篇文章

一洗頹勢　樓價指數三連跌後回升　測量師：5月升勢擴大
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

一個平台　兩個選擇　中銀香港及中銀人壽助年輕人盡展所長
一個平台　兩個選擇　中銀香港及中銀人壽助年輕人盡展所長
灝景灣業主賣樓遇上校友　放棄「價高者得」原則　平手轉讓成全校友
灝景灣業主賣樓遇上校友　放棄「價高者得」原則　平手轉讓成全校友
保誠委任宏利亞洲區負責人 為集團新CEO
保誠委任宏利亞洲區負責人 為集團新CEO
【理財智慧】又有藝人買儲蓄保險中伏 一文了解儲蓄保險伏位
【理財智慧】又有藝人買儲蓄保險中伏 一文了解儲蓄保險伏位
【元宇宙】電訊盈科及香港電訊進駐The Sandbox 宣傳片尾有彩蛋 暗示MIRROR元宇宙開演唱會？
【元宇宙】電訊盈科及香港電訊進駐The Sandbox 宣傳片尾有彩蛋 暗示MIRROR元宇宙開演唱會？
【香港迪士尼】Disney Store官方購物平台重返香港 嚴選全球 包括日本迪士尼商店精品 將於6月開業
【香港迪士尼】Disney Store官方購物平台重返香港 嚴選全球 包括日本迪士尼商店精品 將於6月開業
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款