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【加元定存】加元定存最高12厘 花旗料下周加息半厘

16:53 2022/05/27

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加拿大下周三議息，花旗料再重手加息0.5厘。

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加拿大將於下周三（6月1日）議息，大行花旗料再加息0.5厘，一如新西蘭本周三（5月25日）重手加半厘，加國下半年料再累加1.5厘，冀遏抑通脹。中資專家預計，今年底加元或挑戰1.24高位。花旗銀行投資策略及環球財富策劃主管廖嘉豪回應本報查詢指，預期加央行未來3次議息，包括6月1日會議都會各加息50點子，10月及12月或分別再加25點子，至年底政策利率升至3厘。

花旗偏好澳元  3個月目標0.66

問及商品貨幣前景，廖嘉豪表示，較偏好澳元及加元。畢竟風險資產下跌、聯儲局轉鷹派、內地增長放緩及金屬價格低迷等，多重因素或困擾商品貨幣。不過，由於澳洲經濟迅速走強，疊加澳央行準備逐步回歸更「中性」的利率環境以控制通脹，加上澳元兌美元從0.766附近高點跌至現時低位，或已反映中國相關的大部分負面消息，料澳元3個月內見0.66，半年至1年目標價為0.68。

談及加元，廖嘉豪料未來3個月加元報1.31，半年至1年目標1.33，兩年長期目標預測1.25。大宗商品前景及加拿大作為能源出口國的地位，均可能支持今年上半年加國的貿易前景，令加元更具韌性，尤其是相對融資貨幣（歐元和日圓）及英鎊和紐元（均為能源進口國）等。

光大證券國際外滙策略師黃俊能預期，加元今年高低位介乎1.24至1.31，年底目標價為高位1.24。

此外，加拿大早前推出俗稱「救生艇計劃」的移民計劃，放寬港人移民限制，市料港人對加元的需求漸增。適逢近期6間大小港銀搶閘鬥提高加元定期存款息，包括恒生 （00011） 本周二（24日）加息。中銀香港 （02388） 亦罕有搶加元，新推3個月享0.7厘，半年有0.8厘，1年更達0.9厘。星展本月推加元定存優惠，半年期重上1厘關，1年期更達1.4厘。招商永隆及大眾銀行亦鬥加，南商更早於4月底新增1個月有2.4厘，但不及花旗的2.5厘。論及短存，集友及富邦的7天年息齊為10厘，中銀香港與滙豐（HSBC）更有11厘，惟冠絕全城的高息王是恒生的12厘。

光大推薦加元  料年內加息5次

黃俊能認為，澳紐加商品貨幣中，最看好加元，他剖析兩大主因︰

（1）憧憬再加5次息︰加拿大早前雖已將利率上調至1厘，但國內通脹仍然持續高企，4月消費者物價指數按年增長6.8%，而同期核心通脹亦升至5.7%，高於市場預期。由於預期通脹將持續高於目標水平，相信加央行將於6月及7月各加息0.5厘，且於9月開始餘下3次會議各加0.25厘，即今年餘下時間合共加息5次，累加1.75厘，令隔夜利率於年底前升至2.75厘。整體貨幣政策上，不落後聯儲局或其他主要央行，為加元帶來支持。

（2）油價高企︰原油價格亦是支持加元的另一主要因素，現時全球疫情已有所緩和，各國陸續開始解除封國措施，經濟活動回復正常，並引發原油的龐大需求。但另一邊廂，供應未見提升，石油輸出國組織及盟友維持6月產量目標，只小幅提高每日43.2萬桶，未有因俄烏戰事而大幅增產。俄羅斯正面對歐美或將加大對其原油出口的制裁措施，為避免進一步損失，俄國正減少原油生產量。環球原油整體產能暫未能追趕供應流失，令油價仍有一定動力，故有望支持加元後市表現。

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特約記者︰曾桂芬

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