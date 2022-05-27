▲ 【著數優惠】八達通推「好賞嘟獎賞計劃」 於商戶拍卡消費可賺電子印花或獎賞

八達通為支援中小商戶推行電子支付及數碼轉型，推出「好賞嘟獎賞計劃」。八達通銀包客戶將八達通卡連結至「好賞嘟」，日後用八達通卡於商戶拍卡消費，可同時自動賺取電子印花或獎賞，以換取優惠。

八達通指，「好賞嘟」可讓商戶輕易營運其會員獎賞計劃，更可方便商戶將最新的推廣優惠和獎賞透過八達通平台推廣給更多客戶，帶動生意增長。「好賞嘟」計劃會為商戶提供其獎賞計劃的消費數據及獎賞換領情況， 以助釐定更適切及有效的推廣活動。

同時，八達通夥拍電商平台掌舖Boutir 及 SHOPLINE，協助中小商戶開設網店及管理其網上業務。八達通指，有關平台接駁了商用版八達通 App，支援八達通的收款模式，讓顧客使用八達通卡或八達通銀包進行網上付款，有利商戶把握新一輪消費券商機。目前已有超過600個商戶，使用八達通接駁了的Boutir及SHOPLINE之推廣優惠，開設網店。

近3萬商用版八達通App中小商戶隨開戶獲贈流動收款機

八達通營業及市務總監李玉兒表示，自去年政府宣佈派發消費券至今，已有接近3萬個使用商用版八達通App的中小商戶，隨開戶免費獲贈八達通流動收款機。八達通亦免費為使用商用版八達通App合資格的中小商戶處理逾50億計交易額。她透露，除了商用版八達通App商戶數目持續增加外，其交易量亦見顯著增長。

李玉兒又補充指，八達通去年推出的「一嘟撐里」，深受鄰里小店歡迎，獲選的商戶在消費券計劃的帶動下，生意額亦平均上升1.5倍。該計劃聘請市場推廣公司，為小店制訂宣傳策略等， 協助小店數碼轉型。獲選商戶均表示，通過計劃的電子及社交媒體推廣，提高了知名度，擴闊了客源。當中有參與商戶表示，消費券提高了市民消費意欲，無論人流或生意額都有相當的升幅。

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