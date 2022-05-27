▲ 【內房危機】恒大擬將190億美元債以3方式償還 部分債轉股至恒大物業及恒大汽車

據路透引述消息指，中國恒大 （03333） 考慮就190億美元（約1491億港元）離岸債券以分期現金、舊債轉換為新債、「債轉股」至恒大物業 （06666） 及恒大汽車 （00708） 股份方式以作償還。

消息人士透露，作為提案的一部分，恒大希望通過將境外債權人的離岸債券本金及利息置換為新債券，並將在未來7至10年內分期償還。

另外，報道引述兩名消息人士指，除了債券置換外，恒大亦正在考慮將最多20%的離岸債轉換為恒大物業 （06666） 及恒大汽車 （00708） 的股份，惟目前此債務重組方案仍處初始階段，或再有變動。

恒大在去年底未能履行高達227億美元的包括貸款和私募債券在內的離岸債務還款義務後，已被視作債務違約。恒大並曾於3月表示，將在7月底前公佈初步債務重組方案。

不過，恒大和廣東省政府未有回覆消息。恒大停牌至今已2個月，停牌前報1.65元。

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編輯：姚卓然