【談保說道】魔鬼藏在細節裹 小心提防金融化保險產品

最近有一位擅長應用精算思維的朋友，找筆者詢問醫療保險的事情，他已從投行退下火綫，自立門戶，專心管理家族資產近10年。任職投行的年代時，他有非一般的團體醫療保險，於離職前精思慎選，為自己和家人安排了至尊級醫療保險，任何有治療需要的健康問題，均可得到全數賠償，上限為每年2,000至3,000萬元！

有附加額外供款戶口，投入一筆本金，約等於首年保費的25倍，除了每年扣除應繳醫療保險費用之外，累積的本利滾存，由保險公司作投資，按當年的投資預期回報，可對沖當時預期醫療保險費的增長率，到百年歸老時都可以有錢拿回來。

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魔鬼就在細節裏

筆者當年告訴他說：「若然是全保證的話，這醫療保險一定會出現許多問題，可應用的範圍會受到限制，又或者於入院治療之前，需要拿出更多相應的資料，又或申請預先批核會額外的限制。若投資回報與保險費增長是絕無保證的話，相信不出五年，你如何精打細算，到時你就會不安樂！」

6年過後，終見真章，累積額外供款的那個戶口，每年所得的非保證紅利和累積利率，沒可能抵消過去每年醫療保費的增長，幅度平均在15%。

為佣金連呃帶騙

這款產品當年極受保險代理歡迎，因為醫療保險的佣金並不及壽險的那麼高，可是加上了那一筆過供款，代理和他的上綫都雀躍非常，於銷售過程中，他們會殷勤非常推介該醫療保險，分析壽險公司的投資管理何等非凡，令客戶感受到私人銀行級數的服務。這位客戶出身於私人銀行和投資銀行，應該深深明白，金融化的一切財技，只不過是鏡花水月，「騙得一時得一時」！

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機關算盡太聰明

筆者問他，當年幫忙安排這個計劃的中介人去了哪裏？他說那個中介已杳無音訊，於是他決定取回那筆餘下在壽險公司的款項，並邀請筆者提供靠得住的醫療保險給他和家人。

筆者提醒他於這個年齡轉保要冒很大風險，這客戶太懂得計算，終於都敗在更懂得計算的人手上！

撰文：吳澤偉

七十年代投身保險業，曾任人壽保險從業員協會會長、香港保險代理登記委員會委員

＊以上內容輯錄自第756期《iMoney》Focus。

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記者：鄭日棱