【虛擬經濟】為配合內地監管政策 邊動邊賺鏈遊STEPN清查中國地區帳戶 幣價及鞋價一度跌3成

知名的邊動邊賺（Move-to-earn）鏈遊STEPN，今日（27日）突然發表「關於清查中國大陸帳戶的公告」，表示為積極主動響應相關監管政策，STEPN將清查中國地區用戶，7月15日（UTC+8）24:00起將停止提供GPS及IP位置服務，並鼓勵這些用戶「自行決策處理應用內的資產」。

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STEPN在公告中表示，「從創建起就沒有在中國大陸地區從事任何業務也並未提供下載管道。STEPN歷來重視合規義務，始終嚴格遵守當地監管機構相關要求。」STEPN官方亦透露，中國用戶僅佔用戶人數的5%。

消息公布後激發STEPN社群的FUD（恐懼、不確定性及懷疑）情緒，深感不滿的中國用戶更在官方推特留言，指這波操作有如「割韭菜」。

消息引致GMT幣和GST幣出現拋售潮，GST幣跌幅一度達30%，GMT幣更一度達33%。至於球鞋NFT的地板價亦大跌，一度由13.1SOL下跌35%至8.4SOL。

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責任編輯：嚴浩文