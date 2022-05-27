  • 28°C
香港時間 : 2022527日 (五) 17:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【虛擬經濟】為配合內地監管政策 邊動邊賺鏈遊STEPN清查中國地區帳戶 幣價及鞋價一度跌3成

環球政經 15:58 2022/05/27

分享：

分享：

知名的邊動邊賺（Move-to-earn）鏈遊STEPN，今日（27日）突然發表「關於清查中國大陸帳戶的公告」，表示為積極主動響應相關監管政策，STEPN將清查中國地區用戶，7月15日（UTC+8）24:00起將停止提供GPS及IP位置服務，並鼓勵這些用戶「自行決策處理應用內的資產」。

【iM會客室】5月「理財月」: 「智能投資入門」

STEPN在公告中表示，「從創建起就沒有在中國大陸地區從事任何業務也並未提供下載管道。STEPN歷來重視合規義務，始終嚴格遵守當地監管機構相關要求。」STEPN官方亦透露，中國用戶僅佔用戶人數的5%。

消息公布後激發STEPN社群的FUD（恐懼、不確定性及懷疑）情緒，深感不滿的中國用戶更在官方推特留言，指這波操作有如「割韭菜」。

消息引致GMT幣和GST幣出現拋售潮，GST幣跌幅一度達30%，GMT幣更一度達33%。至於球鞋NFT的地板價亦大跌，一度由13.1SOL下跌35%至8.4SOL。

【股票投資】摩通重申看好中國股市   建議增持22隻提高市佔率股份【下一頁

    點擊圖片放大
    +22
    +21

【青姐話】國策愛理不理   港股半生不死

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：嚴浩文

開啟hket App，閱讀全文
虛擬貨幣 NFT 中國 跑步

上一篇文章

【消費情報】八達通推獎賞計劃「好賞嘟」 覆蓋全港千個零售點 拍卡消費自動換優惠

下一篇文章

【知乎2390】信達：內容變現模式豐富 知乎Q1業績勝預期
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

一個平台　兩個選擇　中銀香港及中銀人壽助年輕人盡展所長
一個平台　兩個選擇　中銀香港及中銀人壽助年輕人盡展所長
灝景灣業主賣樓遇上校友　放棄「價高者得」原則　平手轉讓成全校友
灝景灣業主賣樓遇上校友　放棄「價高者得」原則　平手轉讓成全校友
保誠委任宏利亞洲區負責人 為集團新CEO
保誠委任宏利亞洲區負責人 為集團新CEO
【理財智慧】又有藝人買儲蓄保險中伏 一文了解儲蓄保險伏位
【理財智慧】又有藝人買儲蓄保險中伏 一文了解儲蓄保險伏位
【元宇宙】電訊盈科及香港電訊進駐The Sandbox 宣傳片尾有彩蛋 暗示MIRROR元宇宙開演唱會？
【元宇宙】電訊盈科及香港電訊進駐The Sandbox 宣傳片尾有彩蛋 暗示MIRROR元宇宙開演唱會？
【香港迪士尼】Disney Store官方購物平台重返香港 嚴選全球 包括日本迪士尼商店精品 將於6月開業
【香港迪士尼】Disney Store官方購物平台重返香港 嚴選全球 包括日本迪士尼商店精品 將於6月開業
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款