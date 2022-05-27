【NFT手遊】內地禁新興NFT遊戲Stepn　開發商：用戶該自行安排資產

▲ 熱門「流動賺錢」NFT手遊Stepn近日在Twitter上公布，將於7月15日暫停向中國內地用戶提供部分服務。（官網截圖）

隨大眾對元宇宙、加密貨幣和非同質代幣（NFT）等認識增加，不同企業發展新項目時也會加入NFT元素助吸引用戶。惟熱門「流動賺錢」NFT手遊Stepn近日在Twitter上公布，將於7月15日暫停向中國內地用戶提供部分服務，建議玩家自行安排資產。

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據《南華早報》報道，中國人民銀行表示，任何外國機構向中國公民提供加密貨幣交易也屬於非法金融活動。因此，Stepn於Twitter上發表聲明指，內地將針對該當地遊戲用戶進行檢查和清除用戶資料，而該企也會於7月15日起停止向內地玩家提供GPS和IP定位服務，並建議內地用戶應自行安全自己於遊戲內的資產。

據悉，於去年12月推出的Stepn被外界稱為「流動賺錢遊戲」，用戶可以於遊戲內購買波鞋NFT並透過在現實世界中行走或跑步賺取不同加密貨幣和現金。根據區塊鏈生態系統分析企業Dune Analytics估計，該遊戲現已擁有超過58萬名用戶。

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責任編輯：文睿

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