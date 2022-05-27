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【疫市營商】Victoria's Secret夥多個女性品牌推網店　 「性感營銷」不再

商業 15:55 2022/05/27

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內衣品牌Victoria's Secret早前業績不斷下滑，加上傳出醜聞，令品牌面臨重大危機，甚至破產。Victoria's Secret近期再有不少新動向，冀重新吸引消費者的目光。

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綜合外電報道，Victoria's Secret推出網購平台「VS&Co-Lab」，集結與其品牌擁有相同價值觀的第三方品牌。該平台暫時有19個品牌，當中大約有75%是由女性創立、擁有或主導。

接觸更多新顧客

Victoria's Secret新興業務負責人Patti Cazzato指，希望有效運用品牌的優勢及顧客群，同時與小型企業合作，令女性及有色人種亦可在經濟上有更多權力。在生意角度考慮上，該企亦發現，與不同相關、創新品牌合作，有助Victoria's Secret的產品種類延伸，並接觸更多潛在客戶。

超級模特兒以外的代言人

事實上，Victoria's Secret重新出發後，一改以往的作風，不再以性感營銷（Sexualised marketing）作主導。以往品牌一年一度嘅時裝表演亦有不少超級模特兒上台參與，加上社會風氣，這些被譽為「天使」的模特兒被視為「美」的標準。

早於2018年，品牌母公司L Brands首席營銷官Edward Razek曾拒絕令其表演多元化，而且否決使用跨性別人士以及大碼模特兒。

不過，品牌經歷過破產危機後，由2019年起產品宣傳相片的主角不再是超級模特兒，反而融合不同膚色、人種、身材的模特色，例如有難民、跨性別人士、運動員及大碼模特兒等。

同時，品牌又邀請更多象徵女性力量的知名人士，參加其VS Collective，包括網球選手大坂直美等。

以積極樂觀為重心

在中國市場，Victoria's Secret更首次聘用演員周冬雨及楊冪作大中華區代言人。雖然市場反應兩極，但此亦被視為品牌的轉型策略之一，可打破固有「性感」的定義，反而以積極樂觀與自信的態度，作為宣傳重心。

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責任編輯：葉泳珊

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