【ET講股通】梁耀康：中概股領頭反彈（附time code）（第二版︰加入文字內容）

隔晚美股三大指數造好，中概股勢佳，帶動恒指高開529點，開市報20646點，早段曾升超過600點，高見20779點。恒生指數下午升幅收窄，尾市升475點，暫報20591點，成交1041億元。恒生科技指數升3.3%，報4166點。業績優的阿里巴巴 （09988） 升近12%；百度 （09888） 升逾14%；中海油 （00883） 升逾3.4%破頂；藥明生物 （02269） 升逾6%。港股後市點睇？獨立股評人梁耀康（Dave）3時45分於《ET講股通》為你分析。

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00：39 - 港股今日市況速覽

01：22 - 阿里巴巴 （09988） 業績市場受落 百度 （09888） 升勢更強

02：22 - 中概股集體炒上 部分科技股追落後

04：08 - 阿里巴巴 （09988） 成本控制佳 同比增長勝券商預期

05：25 - 阿里巴巴 （09988） 料第4季電商業務見溫和增長 雲業務錄得正數動力

07：38 - 阿里巴巴 （09988） 被大行削目標價 短線企穩90元再上望103.8元

10：45 - 資源價格強 利好中海油 （00883） 、煤炭股

13：11 - 潛力股推介：汽車之家 （02518）

18：40 - 科網股怎部署？ Tesla（TSLA.US）穿下降軌可分注收集

21：05 - 商湯 （00020） 前景點睇？ 甚麼價位可入？

23：50 - 平保 （02318） 高位走勢平平 會向下走嗎？

27：05 - 汽車股仍睇好 燃油車最壞情況或已過

28：02 - 能源股可再持有 科技股料繼續波動

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恒指全日大升581點，收報20697點，大市總成交增至1,200億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，港股表現強勢，主因中概股領頭反彈。市場受落阿里巴巴 （09988） 業績，中概股昨晚全線大升，刺激港上市新經濟股急漲，阿里升12.2%至91元，百度 （09888） 升14.3%。

阿里業績方面，上季收入按年增長9%，勝預期；經調整利潤跌24%。管理層預告5月經營狀況已有改善，市場憧憬內地電商業務將恢復緩慢增長。雲業務成亮點，開始進入收成期，為市場對該股重拾增長帶來憧憬。多家大行唱好阿里，但同時下調目標價。短期操作上，若突破5月中水平，才有望再試4月底高位。但要留意，阿里短期反彈甚急，追落後或已完成，中線還看內地有何刺激消費措施出台。

潛力股吼汽車之家 阻力先看68元

資源股續強勢，石油、煤炭股續造好，一來受惠資源價格高企，二來受惠派息水平高。中海油 （00883） 升3.4%至12元，下一級看12.5、13元，但高追宜審慎，嚴控注碼。

潛力股可留意汽車之家 （02518） ，股價是日升6.8%至64.45元。該股早前放榜，業績欠佳，但前景有望受惠內地刺激汽車消費，加上開始圍繞新能源車平台布局，以及受惠中概板塊回穩。後市若突破68元，可望上試70、75元，以53元止蝕。

【「ET講股通」問股環節，包括︰Tesla、商湯、平保、阿里巴巴。立即觀看】

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