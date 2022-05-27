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一洗頹勢　樓價指數三連跌後回升　測量師：5月升勢擴大

股樓投資 16:21 2022/05/27

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樓價止跌回升，據差餉物業估價署最新公布，四月私人住宅售價指數報384點，按月升約0.5%，扭轉過去三個月的跌勢，但今年以來，樓價累跌2.5%。按面積分類，各類單位樓價齊升，其中面積1,722平方呎或以上的豪宅升幅驚人，按月升2%，跑贏整體樓價。萊坊董事、大中華區研究及諮詢部主管王兆麒說，樓價回升速度比預期快，預料五月指數將會擴大升勢。 

雖然近月樓市復甦，但美國已進入加息周期，料日後加得更快更急，有人擔心本地樓價或因此下跌。王兆麒說，香港經濟增長較慢，通脹溫和，沒有經濟條件及需要跟隨美國加息步伐，又料今年實際按揭息率仍會在2厘以下，「雖然少部分上車客或因加息而不能通過銀行的壓力測試，但對市樓整體購買力影響不大。」 

租金方面，同樣終止跌勢，但未見回升。王兆麒說，自我隔離相關的短租需求開始減少，加上失業率攀升，預計住宅租金短期內受壓，待下半年才略為回穩。 

延伸閱讀 【2022新盤】白石角Silicon Hill首張價單登場　一房折實549.28萬元起　新地：東鐵無敵價【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 差餉物業估價署 樓價 加息

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CCL按周微跌0.38%報181.15點　大型單位樓價企穩連升　分析︰反映本月初美國加息因素

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