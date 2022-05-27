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Kim Kardashian讚素漢堡好味 網民質疑：都無放入口

環球社會熱點 15:45 2022/05/27

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美國名媛Kim Kardashian曾透露，為著已故女星瑪麗蓮夢露的經典晚裝數周内減磅7公斤，遭輿論炮轟其製造身材焦慮。Kim Kardashian近期為植物肉品牌Beyond Meat拍廣告，大讚素漢堡好味再度出事，被網民質疑她只是擺拍無將食物放入口。

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Kim Kardashian周三（25日）於Instagram貼出一段廣告影片，宣布她與Beyond Meat合作成為公司的首席味覺顧問（Chief Taste Consultant）。

Kim Kardashian究竟真食定擺拍？

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    +9
    +8

她在片中強調非常相信Beyond Meat的使命，因此選擇用她最傑出的味覺來幫助公司未來的發展。

    點擊圖片放大
    +2

Kim其後在兩名身穿廚師服裝的人陪同下，示範食用幾款植物肉產品，包括有植物肉的素漢堡。她更大讚素漢堡好好味（so good）。

她又大力宣傳植物肉不但美味，更對人體和地球都更有益。

不過網民似乎對Kim的賣力宣傳不太受落，有人質疑Kim在不足30秒的廣告中只是拿起食物，觀眾只看到她咀嚼的樣子，卻未見過她將食物放入口的鏡頭。

更有網民發現Kim在咀嚼時，手上拿著切開一半的素漢堡沒有咬過的痕跡，看起來似道具多過食物。

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其中一名網民表明，由於自己看不到Kim真實進食，所以不會購買Beyond Meat的產品。

不過也有網民為Kim辯護，指相信Kim有咬過廣告最後的素麥樂雞塊。也有人讚她正在為素食產品拍廣告，欣賞她推廣素食主義。

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責任編輯：鄭錦玲

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