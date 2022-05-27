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【德州槍擊】警方認校內無持槍保安 槍手直闖校園作案

環球社會熱點 16:04 2022/05/27

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美國德州周二（24日）發生校園槍殺案，造成21名師生死亡。事後有目擊者批評，德州警方當時未立即進入校園。美國德州警方周四（26日）表示，警方在槍手進入校園數分鐘後就已抵達現場。德州警方指，當時校內沒有持槍警察，亦不清楚當時校園大門是否上鎖。

梅根親身獻花悼念德州槍擊死者 捐食物支援社區 【下一頁】

早前有報道引述槍殺案目擊者指，警方抵達肇事小學Robb Elementary School後，行動明顯延遲。德州執法官員埃斯卡隆（Victor Escalon）周四出席新聞發布會表示，槍手大於在11時40分進入校園，4分鐘後警察就已抵達現場。警方其後試圖與槍手談判，但槍手沒有回應。

埃斯卡隆透露，槍手在當日上午11時28分於學校附近撞毀一輛卡車後，再向2名途人開槍，然後從後門進入校園，期間未有遇到任何阻攔。埃斯卡隆周四說法，明顯和德州官員周三（25日）聲稱，槍手曾遇到一名學區警員說法相反。

埃斯卡隆指，警方需花費近1小時才擊斃槍手，因為警方當時正致電該區所有人協助，等候專用設備及防彈衣抵達現場，並組織一個戰略小組重新進入校園。他強調，警方當時亦有疏散師生。埃斯卡隆更指，槍手一進入校園就已擊發大部分子彈，當警方嘗試與他接觸時，他繼續開槍，部分目標更瞄準警察。

德州槍擊案女老師護學生中槍亡 夫2日後「心碎而死」 【下一頁】

CBS引述消息人士報道，槍手當時帶有逾600發子彈，數目較普通美國士兵攜帶數目多逾1倍，似乎已作好準備和警方展開大型槍戰。

根據當地要求，校園必須有巡邏出入口、停車場及周邊地區的工作人員，校園亦需時刻將大門上鎖。埃斯卡隆指，目前尚未清楚事發時校門是否上鎖。他指出，據了解當時大門或未有上鎖，當局正盡力找出原因。

目前社交媒體上證流傳影片，內容顯示一班焦急的家長在校外與警方對峙，並爭論是否能自行闖入校園。《華爾街日報》更報道，有聯邦執法人員曾短暫拘捕鼓勵警方進入校園的家長。

責任編輯：李俊儀

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