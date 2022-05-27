▲ 【大行觀點】道富環球：5月投資者信心指數回升至97.1點 惟投資者仍在沽售股票

道富環球發布，5月份「道富投資者信心指數」為97.1點，較4月上升4.8點。道富環球市場高級宏觀策略師Marvin Loh指，隨着鷹派情緒達到頂峰，有助穩定市場情緒，而投資者於5月份情緒有所改善。然而，在過去6個月之中，有5個月均低於100點，反映投資者仍在沽售股票。

5月北美投資者指數為99.1點，上升4點。Loh認為，美聯儲本月加息50個基點，可能令投資者信心回升，並期待未來幾個月聯儲局會議均有類似加息，而中性利率將在年底前成為焦點。

歐洲指數跌至新低 亞洲信心有改善

除北美地區以外，歐洲投資者信心受貨幣政策、通脹及地緣政治拖累，指數跌至超過10年新低，並連續第三個月下跌，按月降8.7點至67.5點。

至於亞洲投資者信心則隨新冠疫情緩和及流動性改善帶動，指數錄得輕微升幅，按月上漲1.6點至93.1點。

投資者仍沽售股票

「道富投資者信心指數」通過分析機構投資者買賣紀錄計算。投資者信心指數略低於中性基點100點，反映市場仍在資產配置中減持股票。除了今年2月投資者信心曾高於100點外，自去年12月起，各月份均低於100點。

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