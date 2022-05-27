【大行觀點】道富環球：5月投資者信心指數回升至97.1點　惟投資者仍在沽售股票

上一篇文章
【滴滴股權】中國一汽據悉有意收購滴滴股權 助解決數據安全相關問題、為香港上市鋪路
道富環球發布，5月份「道富投資者信心指數」為97.1點，較4月上升4.8點。道富環球市場高級宏觀策略師Marvin Loh指，隨着鷹派情緒達到頂峰，有助穩定市場情緒，而投資者於5月份情緒有所改善。然而，在過去6個月之中，有5個月均低於100點，反映投資者仍在沽售股票。
5月北美投資者指數為99.1點，上升4點。Loh認為，美聯儲本月加息50個基點，可能令投資者信心回升，並期待未來幾個月聯儲局會議均有類似加息，而中性利率將在年底前成為焦點。
除北美地區以外，歐洲投資者信心受貨幣政策、通脹及地緣政治拖累，指數跌至超過10年新低，並連續第三個月下跌，按月降8.7點至67.5點。
至於亞洲投資者信心則隨新冠疫情緩和及流動性改善帶動，指數錄得輕微升幅，按月上漲1.6點至93.1點。
「道富投資者信心指數」通過分析機構投資者買賣紀錄計算。投資者信心指數略低於中性基點100點，反映市場仍在資產配置中減持股票。除了今年2月投資者信心曾高於100點外，自去年12月起，各月份均低於100點。
相關文章：
【盈富基金2800】恒生投資取代道富環球成盈富基金新經理人、第三季完成交接 金管局：恒生接任後會大幅下調管理費（第四版）
【盈富基金2800】盈富基金恢復投資受制裁股 拆解道富環球極速轉軚關鍵