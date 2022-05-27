【香港經濟】金管局據指正籌備「投資峯會」　料於11月香港國際七人欖球賽期間舉行

▲ 【香港經濟】金管局據指正籌備「國際金融領袖投資峯會」 料於11月香港國際七人欖球賽期間舉行

外電引述消息人士指，在香港封關兩年後，香港金管局計劃將於11月召開大會以重新吸國際銀行家，料與香港國際七人欖球賽同期進行，而金管局亦承認其計劃。而早在2月的2022/23年度財政預算案之中，財政司司長陳茂波已預告邀請國際和內地金融機構的負責人來港出席「國際金融領袖投資峯會」，共同探討未來的環球金融機遇和香港可以發揮的作用。

路透引述消息人士指，金管局正與在港有分部的外國銀行相討投資峰會事宜，而據指7日酒店強制檢疫措施應會解除，雖然銀行高層可獲豁免離開酒店參加會議，但很少有人利用該計劃，因為其行程必須向監管機構交代。

金管局發言人向路透表示，金管局正在籌備金融高層投資峰會，稍後將公佈更多細節，又指一直就防疫措施與有關政府部門保持定期對話，又會遵從政府通關決定。

香港國際七人欖球賽將於11月4日至6日舉行，消息又指，其投資峰會料與於球賽期間進行。不過，香港行政長官林鄭月娥本周表示，在她的任期於6月30日結束之前，強制隔離措施不太可能改變。

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編輯：姚卓然