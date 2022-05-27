【香港經濟】金管局據報籌備11月舉行「國際投資峰會」、邀金融機構高層訪港　金管局：跟從港府入境防疫措施

▲ 【香港經濟】金管局據指正籌備「國際金融領袖投資峯會」 料於11月香港國際七人欖球賽期間舉行

香港疫情後維持「外防輸入」防疫方針，通關要求較其他地區嚴格，屢惹不同國際商會或金融機構批評。外電引述消息，金管局近期正向國際金融機構發出邀請，邀請派員11月訪港出席「國際投資峰會」，並認為香港正謀在封關兩年後重啟國際業務往來。

早於今年初財政預算案，財政司司長陳茂波已預告邀請國際和內地金融機構的負責人來港出席「國際金融領袖投資峯會」，共同探討未來的環球金融機遇和香港可以發揮的作用。

金融業及上市公司合資格人士豁免強制檢疫安排已於去年11月12日取消

路透引述消息指，有海外金融機構收到金管局邀請參與有關會議，並預期會議將與香港國際七人欖球賽同期進行。據目前資料，香港擬在11月4日至6日重新舉行國際七人欖球賽。

報道指，若要吸引國際金融機構高層到港，需要香港放寬現時要求入境人士在酒店隔離至少7日的安排。事實上，港府容許部分金融機構高層無須隔離到訪香港，但相關高層必須向監管機構提交詳細行程，實際使用有關豁免的人員並不多。不過本港有關金融業以及上市公司合資格人士豁免強制檢疫安排，已於去年11月12日取消。

摩根大通CEO戴蒙留港32小時獲豁免隔離檢疫 林鄭：行程受規範且風險可控，可見【下一頁】

行政長官林鄭月娥本周表示，在她的任期於6月30日結束之前，強制隔離措施不太可能改變。

金管局回應本報查詢時稱，財政司司長在本年度財政預算案公布將舉辦高層次的國際投資峰會，該局正籌備相關工作，會適時作出公布。

對於峰會是否預視香港防疫政策有望放寬，金管局強調，一直與相關政府部門保持溝通，反映金融業界就香港防疫措施的關注和建議，會跟從相關政府部門的入境防控措施。

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編輯：姚卓然

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