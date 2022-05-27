奇雲史柏西在英國被起訴 涉性侵3名男子

奧斯卡影帝、美劇《紙牌屋》主演奇雲史柏西於2017年涉及多宗性侵醜聞，導致其演藝生涯陷入停頓。奇雲史柏西近日再於英國被起訴，指控他在3年間曾涉嫌性侵犯3名男子。

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英國皇家檢控署（Crown Prosecution Services）特別犯罪調查組組長Rosemary Ainslie表示，皇家檢控署已允許起訴62歲的奇雲史柏西（Kevin Spacey）4項罪名，指控他涉嫌性侵3名男子。

Ainslie指出，檢視倫敦警方調查中的證據後，決定起訴奇雲史柏西。同時，Ainslie稱奇雲史柏西更被控以未經他人同意下發生性行為。Ainslie強調，已對奇雲史柏西展開刑事檢控程序，稱他有權接受公平審訊。

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據悉，奇雲史柏西被指在2005年至2013年間，曾在倫敦及格羅斯特郡（Gloucestershire），性侵3名現年30至40歲的男子。奇雲史柏西早前公開承認是同性戀者，並曾飛往亞利桑那州接受性癮戒療。

自2017年起，奇雲史柏西多次被爆發性醜聞，惟他否認指控。奇雲史柏西在2018年兩度在美國被入稟控告，兩宗案件均以撤回告終。雖然其後未有人提出控訴，但倫敦警方已就多宗針對奇雲史柏西的性侵指控展開調查。

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責任編輯：吳漢培