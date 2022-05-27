  • 28°C
香港時間 : 2022527日 (五) 14:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

奇雲史柏西在英國被起訴 涉性侵3名男子

環球社會熱點 14:06 2022/05/27

分享：

分享：

奧斯卡影帝、美劇《紙牌屋》主演奇雲史柏西於2017年涉及多宗性侵醜聞，導致其演藝生涯陷入停頓。奇雲史柏西近日再於英國被起訴，指控他在3年間曾涉嫌性侵犯3名男子。

奇雲史柏西涉性騷擾被判違約 需賠《紙牌屋》公司逾2.4億 【下一頁】

英國皇家檢控署（Crown Prosecution Services）特別犯罪調查組組長Rosemary Ainslie表示，皇家檢控署已允許起訴62歲的奇雲史柏西（Kevin Spacey）4項罪名，指控他涉嫌性侵3名男子。

Ainslie指出，檢視倫敦警方調查中的證據後，決定起訴奇雲史柏西。同時，Ainslie稱奇雲史柏西更被控以未經他人同意下發生性行為。Ainslie強調，已對奇雲史柏西展開刑事檢控程序，稱他有權接受公平審訊。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

馬斯克話經濟衰退係好事：有人需要破產 【下一頁】

據悉，奇雲史柏西被指在2005年至2013年間，曾在倫敦及格羅斯特郡（Gloucestershire），性侵3名現年30至40歲的男子。奇雲史柏西早前公開承認是同性戀者，並曾飛往亞利桑那州接受性癮戒療。

自2017年起，奇雲史柏西多次被爆發性醜聞，惟他否認指控。奇雲史柏西在2018年兩度在美國被入稟控告，兩宗案件均以撤回告終。雖然其後未有人提出控訴，但倫敦警方已就多宗針對奇雲史柏西的性侵指控展開調查。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

摩納哥王妃首披健康狀況 坦言仍感脆弱及痛苦
今日
摩納哥王妃首披健康狀況 坦言仍感脆弱及痛苦
Johnny Depp律師再逼問Amber Heard 「是否未料Kate Moss出庭」
今日
Johnny Depp律師再逼問Amber Heard 「是否未料Kate Moss出庭」
BTS受邀訪白宮晤拜登 商討亞裔仇恨問題
今日
BTS受邀訪白宮晤拜登 商討亞裔仇恨問題
【德州槍擊】梅根親身獻花悼念死者 捐食物支援社區
今日
【德州槍擊】梅根親身獻花悼念死者 捐食物支援社區
前八卦雜誌員工作證 Amber Heard刻意向媒體展示傷勢
今日
前八卦雜誌員工作證 Amber Heard刻意向媒體展示傷勢

你可能感興趣

摩納哥王妃首披健康狀況 坦言仍感脆弱及痛苦
今日 08:05
摩納哥王妃首披健康狀況 坦言仍感脆弱及痛苦
Johnny Depp律師再逼問Amber Heard 「是否未料Kate Moss出庭」
今日 13:37
Johnny Depp律師再逼問Amber Heard 「是否未料Kate Moss出庭」
BTS受邀訪白宮晤拜登 商討亞裔仇恨問題
今日 11:52
BTS受邀訪白宮晤拜登 商討亞裔仇恨問題
網絡熱話 醜聞 演員 同性戀 英國 倫敦 美國 荷里活

上一篇文章

【新冠肺炎】各國入境限制一覽（不斷更新）

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（05月27日 時間14:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭戰爭】澤連斯基批俄用種族滅絕政策 普京願解決糧食危機（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】澤連斯基批俄用種族滅絕政策 普京願解決糧食危機（不斷更新）
Kate Moss踢爆Amber Heard講大話 從未被家暴或推落樓梯
Kate Moss踢爆Amber Heard講大話 從未被家暴或推落樓梯
日本6月10日放寬入境 有限度迎接外國旅行團（第四版）
日本6月10日放寬入境 有限度迎接外國旅行團（第四版）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月27日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月27日 時間14:00）
英國護士通脹下人工唔夠交租 要靠食物銀行救濟
英國護士通脹下人工唔夠交租 要靠食物銀行救濟
英向油氣公司徵「暴利稅」 補貼家庭能源開支（第二版）
英向油氣公司徵「暴利稅」 補貼家庭能源開支（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款