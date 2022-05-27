馬斯克話經濟衰退係好事：有人需要破產

全球首富兼電動車公司Tesla創辦人馬斯克於社交平台表示，他認為經濟衰退是一件好事。馬斯克指出之前人們太容易賺到錢，認為有部分人需要破產。馬斯克又參考過往經驗，估計今次經濟衰退料持續長達1年半。

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有網民於Twitter詢問馬斯克（Elon Musk），問他是否依然認為美國正逐漸接近經濟衰退。馬斯克表示認同，但他覺得經濟衰退實際上是一件好事（actually a good thing）。

馬斯克表示：

（呢個世界）灑錢畀傻人已經太長時間，係時候需要某部分人破產。 （It has been raining money on fools for too long. Some bankruptcies need to happen.）

他又提出在家工作以及新冠疫情離職潮引發的問題，指疫情封城等措施導致某部分人產生錯誤理解，以為自己不需要努力工作，而經濟衰退就可以為人們帶來粗暴的覺醒。

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另一名Twitter用戶就詢問馬斯克，究竟經濟衰退會持續多長時間。馬斯克就表示按照過往經驗，今次經濟衰退料會持續1年至1年半。

馬斯克更指本質為負現金流的公司需要消亡，才能停止消耗資源的情況。

全球資產管理龍頭、美資基金貝萊德（BlackRock）本周警告，美聯儲上調利率試圖抵消破紀錄通脹的措施，或會引發經濟衰退。

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責任編輯：鄭錦玲