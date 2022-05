馬斯克話經濟衰退係好事：有人需要破產

全球首富兼電動車公司Tesla創辦人馬斯克於社交平台表示,他認為經濟衰退是一件好事。馬斯克指出之前人們太容易賺到錢,認為有部分人需要破產。馬斯克又參考過往經驗,估計今次經濟衰退料持續長達1年半。

普京願助解決全球糧食危機 「西方要解除制裁」 【下一頁】

有網民於Twitter詢問馬斯克(Elon Musk),問他是否依然認為美國正逐漸接近經濟衰退。馬斯克表示認同,但他覺得經濟衰退實際上是一件好事(actually a good thing)。

馬斯克表示:

(呢個世界)灑錢畀傻人已經太長時間,係時候需要某部分人破產。

(It has been raining money on fools for too long. Some bankruptcies need to happen.)