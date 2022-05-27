【換新手機】等到年底先決定？　高通新旗艦芯片擬改善散熱問題

▲ 據外電最新報道，高通Snapdragon 8 Gen 2將於今年第四季登場，小米13系列，以及三星Galaxy S23系列等新機均可能使用。

芯片大廠高通（Qualcomm）早前發布Snapdragon 8+ Gen 1旗艦芯片，為前代Snapdragon 8 Gen 1的升級，針對下一代智能手機市場。由於距離高通另一場新芯片發布（預計為Snapdragon 8 Gen 2）僅半年時間，有不少消費者都為此感到懊惱，不知該待何時換機。

Snapdragon 8+是高通的旗艦平台，針對高端智能手機並提供更高效能，合作廠商包括小米及華碩等，產品預計今年第3季上市。Snapdragon 8+ Gen 1在效能方面，比上代提升10%；針對圖像處理單元（GPU）能力亦有10%增長。

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小米13及三星Galaxy S23系列 有望採用Gen 2芯片

據外電最新報道，高通Snapdragon 8 Gen 2將於今年第四季登場，暫命名為小米13系列，以及三星Galaxy S23系列等新機均可能使用Snapdragon 8 Gen 2。

報道指，Snapdragon 8 Gen 2在效能方面，將會比Gen 1更勝一籌，包括過去困擾Snapdragon 8 Gen 1的散熱問題將進一步改善。據悉，Snapdragon 8 Gen 2的CPU功耗將較Gen 1降低約30%，GPU功耗可降低達30%，整體功耗則下降了約15%。

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責任編輯：張寶燕

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