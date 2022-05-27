【網絡監管】英國CMA直指Google違反競爭法　或追討1成全球營業額罰款

▲ 今年3月，英國輪船公司P&O解僱近800名員工，消息流出後引來各方抨擊。（法新社資料圖片）

全球各地政府機構對大型科企如Google、Meta等的審查愈漸嚴謹，以確保市場不會變得單一發展。英國競爭和市場管理局（CMA）近日宣布，將對Google在廣告市場上的主導地位展開調查，了解Google是否利用自身優勢打壓其他競爭對手。

【Google摺機】Google摺機發布日再度推遲 明年春季才面世？

據外媒《BBC》報道，Google作為大型科技企業公司，在廣告市場擁有更多優勢，據悉，Google在英國已為超過70萬間企業提供廣告服務，並為其製造了共550億英鎊（約5400億港元）的收入。

CMA直言，有消息指Google正向企業施加壓力，要求企業若想使用Google的廣告交易平台，便必須使用Google旗下的廣告服務器。CMA表示，Google該舉正在阻止其他廣告商進入相關市場，而這是違反反競爭法的行為。

CMA行政裁總Andrea Coscelli表示，擔心Google相關行為最終將損害競爭對手、客戶以及消費者的利益，如果發現Google違反競爭法，CMA或將追討Google 全球營業額10%的金額作為罰款。

Google發言人回應指將會與CMA合作調查，回應CMA相關疑惑，並分享企業的運作系統以釋除疑慮。

【私隱安全】報告：近90%遙距學習應用程式 收集並出售兒童數據

【數碼營商】Informatica升級雲端系統 兼推智能預測數據加載器

責任編輯：文睿

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：