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【航空恢復】法外貿銀行：香港邊境限制削弱航空業優勢　與新加坡等差距拉闊或成永久損害

宏觀解讀 13:11 2022/05/27

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【航空恢復】法外貿銀行：香港邊境限制削弱航空業優勢　與新加坡等差距拉闊或成永久損害

正當區內市場陸續改用更開放防疫政策，香港維持嚴格「外防輸入」防策政策，法國外貿銀行最新報告指，香港嚴格的邊境限制正在削弱其航空業的比較優勢，而且與其他亞洲競爭對手拉開差距，並以新加坡航空客運、貨運量已明顯復甦。法外貿銀行指，如果香港仍然滯後，一旦短期壓力變成永久性，香港在航空領域將會失去相對競爭力。

該行報告指，2020年全球航空界都處封鎖模式，香港和其他地區分別不明顯，但時至今年，全球已重新開放，香港原地踏步，香港航空業是亞洲表現最差的地區之一，客運量徘徊在疫情前水平的2%左右。

法外貿銀行：香港內地航空貿易量下跌　遜日韓星台

該行續指，航空運力下降和對機組人員的檢疫措施收緊對貨運的影響更加廣泛。空運在香港的對外貿易中扮演者重要角色，在所有的運輸管道中，空運貨物價值占貿易總額的42%。在收緊機組人員檢疫規定前，香港和其他亞洲市場與中國內地的貿易增速大致相當，但直至今年初香港、內地收緊防疫要求下，3月中國內地與香港的貿易額按年下降16%，而其他幾個主要的亞洲市場（日本、韓國、新加坡和台灣）按年增長12%，表明邊境管控可能是決定性因素。

該行以國泰航空 （00293） 和新加坡航空兩家星港主要航空公司數據為例，國泰航空4月客運運力只餘疫情前2%，新加坡航空就回升至63%。航空貨運方面，2021年香港和新加坡復蘇幅度類似，達到疫情前60%左右，但4月香港下降至29%，而新加坡上升至72%。

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港股 經濟 國泰航空（00293） 航空業 香港航空 國泰航空 新加坡航空

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