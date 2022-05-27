【尊尼狄普誹謗案】八卦雜誌前員工作證 Amber Heard刻意展示傷勢

荷里活男星尊尼狄普（Johnny Depp）和前妻Amber Heard誹謗案繼續，雙方繼續傳召及盤問證人。美國知名八卦雜誌前員工出庭作證，Amber Heard在2016年申請對尊尼狄普禁制令時，刻意在法院門口停下向鏡頭展示面上瘀傷。該前員工亦在庭上否認Amber Heard律師反駁為求成名出庭的說法，稱出庭反令自己惹上麻煩。

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特里梅因（Morgan Tremaine）曾出任美國知名八卦新聞媒體《TMZ》的「狗仔隊」，他周三（25日）出庭為尊尼狄普作證，透露《TMZ》在2016年獨家報道Amber Heard申請對尊尼狄普禁制令的詳情。特里梅因表示，《TMZ》事前已收到Amber Heard將會在法庭出現，但未有透露消息來源。

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雖然Amber Heard表示當時不知有狗仔隊在場，但特里梅因向陪審團表示，當時自己已知目標就是拍下Amber Heard離開法院的畫面。他更指Amber Heard會停下腳步望向鏡頭，展示自己面上瘀傷。特里梅因供稱，除非收到報酬，否則機構甚少將狗仔隊派往法庭。而在2016年8月6日時，《TMZ》攝影師更被派往Amber Heard錄口供的律師事務所，此類拍攝地點亦非常見。

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對於尊尼狄普粗暴關上廚櫃門，並大力向地下擲酒樽的外洩影片，特里梅因則表示，《TMZ》收到影片約15分鐘後就在網上發布。他同時透露，若未能確認影片版權擁有者身份，有關機構需保護影片版權，或需時數周，但若有清晰來源則只需數分鐘，暗示影片明顯屬於後者。

文中提及影片

《TMZ》曾試圖阻止特里梅因上庭作證，惟未能成功。Amber Heard律師在庭上質問他，是否因案件審訊正被轉播而選擇出庭作證獲得名聲。特里梅因回應表示，自己不會因作供獲得任何好處，實情更是相反，自己更因此被《TMZ》盯上。他形容，《TMZ》是一個非常熱衷打官司的機構，自己不會想尋求出庭。

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責任編輯：李俊儀