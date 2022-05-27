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【德州槍擊】梅根親身獻花悼念死者 捐食物支援社區

環球社會熱點 13:15 2022/05/27

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美國德州尤瓦爾迪縣有槍手闖入小學校園開槍掃射，造成19名學童及2名老師死亡。英國哈里王子的夫人梅根周四（26日）親訪現場獻花悼念遇害師生，並到當地一間社區中心捐贈食物支援社區。

【德州槍擊】女老師保護學生中槍亡 夫2日後心碎而死 【下一頁】

梅根（Meghan Markle）與哈里王子（Prince Harry）近年居住美國加州。不過梅根的發言人表示，梅根周四是以一名母親的個人身份私下訪問尤瓦爾迪縣（Uvalde），表達對槍擊案死者的哀悼及支援社區。

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梅根當日打扮休閒，戴棒球帽配T恤牛仔褲現身尤瓦爾迪縣法院外豎立的紀念碑。梅根在紀念碑前獻上一束綁有紫色絲帶的白花，蹲下身低頭向其中一名離世的10歲女學生加西亞（Uziyah Garcia）致意。

梅根其後更參觀當地一間社區中心。社區中心當日舉辦一場捐血活動，而梅根就捐贈三文治、飲品和甜品給社區中心。

【德州槍擊】目擊者批警方無立即入校園 1小時後才擊斃槍手 【下一頁】

有在場人士形容梅根與其交談時表現親切，來到現場後毫無架子與他們一起倒冰水及擺放零食供捐血者取用。

哈里與梅根於2020年成立慈善基金會Archewell，關注新冠疫情及「黑人性命攸關」（Black Lives Matter，BLM） 示威等社會議題，並為社區提供支援。

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責任編輯：鄭錦玲

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