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【港股午市速睇】恒指明顯反彈 阿里巴巴績優升一成二

股市 13:33 2022/05/27

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恒指反彈逾500點

隔晚美股三大指數造好，帶動恒指高開529點，開市報20646點。半日升556點，收報20672點，成交額明顯增加至707億元。

國企指數中午收報7074點，半日升197點；科技指數升150點，半日收報4184點。

阿里巴巴績優飆升

阿里巴巴 （09988） 昨日公布業績，績後於美股（BABA.US）飆升近一成半，今早於港股亦升超過一成二，半日收報91.2元。

上季收入按年增長9%勝預期，非美國通用會計準則（Non-GAAP），經調整盈利則按年跌2成4，不過經調整每股ADS攤薄收益則高過預期。

管理層指，因受到內地疫情影響，因此不提供今個財政年度財務指引。618電商購物節消費旺季將至，預料短期股價較有支持。

iPhone全年產量料持平

隔晚蘋果公司於美股（AAPL.US）升2.3%，報143美元，本地iPhone概念股則半日走勢各異。

富智康 （02038） 升1%、舜宇光學 （02382） 升1.2%、瑞聲科技 （02018） 升1.8%、丘鈦科技 （01478） 及高偉電子 （01415） 則跌少於1%。

內媒報道指，蘋果公司要求供應商，今年組裝大約2.2億部iPhone，與去年生產量相若。市場預期秋季發布的新iPhone 14有重大更新。

**重溫【【開市追揸沽】內地降LPR有何啟示   恒指新貴有冇炒作？**

 

欄名 : 港股午市速睇

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