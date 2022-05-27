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【猴痘症】世衛指情況仍受控 逾20國現確診

環球社會熱點 12:44 2022/05/27

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繼新冠肺炎病毒後，全球公共健康再受另一種疾病猴痘症威脅。世界衛生組織表示，現時猴痘症情況仍然受控，全球超過20個國家發現確診個案，疑似個案亦達逾百例。美國及加拿大亦分別宣布，當地確診猴痘症人士有增長。

【猴痘症】西班牙採購疫苗 羅氏藥廠開發快測套裝 【下一頁】

世衛流行病學家范克爾克霍夫（Maria Van Kerkhove）周四（26日）表示，在猴痘症多發的非洲地區以外，全球現時共有超過200宗確診及100宗懷疑個案。范克爾克霍夫預期，當監察力度更多確診數只會有增無減，惟她強調現時情況仍在控制之中。

美國疾控中心（CDC）同日確認，在7個州分發現9宗猴痘症確診，部分患者近日未有國際旅遊史。主任華倫斯基（Rochelle Walensky）表示，當地患者均為同性戀者﹑雙性戀者或最近曾與男性發生性行為，並希望民眾不要污名化相關人士。

【猴痘症】世衛指疫情可控 歐洲國家開打天花疫苗 【下一頁】

加拿大衛生局亦公布，周四增加10宗確診，並首次在安大略省（Ontario）發現個案。當地患者主要來自魁北克省（Quebec），共發現25宗。衛生局估計，未來數日內更多檢測完成，確診數將隨之上升。

歐洲仍為猴痘症重災區，根據歐洲疾控中心數據，西班牙與葡萄牙為兩大受影響國家，分別有57及31宗確診。英國健康安全局則指出，當地已有90宗確診。

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責任編輯：吳漢培

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