【人工智能】報告：92%人力資源主管擬採用AI　增強人才招聘及管理流程

▲ 近年企業都加快對技術解決方案的採用，特別是在AI方面，以幫助人力資源部門克服持續的人才短缺和高流動率。（法新社）

全球「大辭職潮」持續，企業們仍努力以不同方法尋找和留住人才，以解決勞動力不足問題。AI初創公司Eightfold AI最新報告《The Future of Work: Intelligent by Design》指出，92%人力資源主管計畫在人力資源的各種領域，包括人才招聘及管理流程、新員工入職和工資處理等，採用AI技術以增強招聘效率。

Eightfold AI向全球250多名人力資源主管和近1,000名員工進行調查，以了解企業如何透過技術革新，面對人才挑戰。報告提到，由於招聘人手需搜集求職者的數據和情報，務求對他們有更深入的了解，95%人力資源主管表示在這過程感到不勝負荷。

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報告也指出，76%主管認為了解整間企業的員工技能和能力，對企業的長期成功至關重要，而64%員工也對此表示讚同，認為了解企業對員工未來技能需求的透明度是非常重要。

僅35%企業 為員工內部轉職

此外，69%員工認為高透明度的晉升和職業發展階梯很重要，但只有41%企業會向所有員工提供高透明度的職業發展路線，而且僅有35%企業會為員工提供在公司內部轉換新角色的機會。

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Eightfold AI的行政總裁Ashutosh Garg表示，近年企業都加快對技術解決方案的採用，特別是在AI方面，以幫助人力資源部門克服持續的人才短缺和高流動率。

Ashutosh Garg指出：「在AI協助下，人力資源主管將更輕鬆地掌握有價值的數據和洞察力，從以加快他們的招聘流程。同時，AI也能增強企業和員工之間各方面的透明度，以更全面的方法來管理所有人才，分配員工到更適合崗位，減低員工流失機會。」

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責任編輯：陳卓賢