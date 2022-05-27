【疫市營商】英國渡輪公司年初解僱800人　負責人事隔兩個月回應：別無他法

▲ 今年3月，英國輪船公司P&O解僱近800名員工，消息流出後引來各方抨擊。（法新社資料圖片）

疫情持續兩年多，旅遊業首當其衝受到影響，旅客大量減少，導致不少企業也需裁員自救。今年3月，英國輪船公司P&O解僱近800名員工，消息流出後引來各方抨擊。事隔兩個月，P&O負責人Peter Hebblethwaite終於作回應，表示對員工感到抱歉，但認為這是正確的商業決定。

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據外媒《BBC》報道，P&O於今年3月在毫無預兆下解僱近800名員工，取而代之的是工資低於最低工資的外國代理工人，前員工的個人物品更於被解僱後沒法取回。消息流出後，引起大眾公憤，更有出現要求Peter Hebblethwaite辭職的呼聲。

Peter Hebblethwaite近日經歷風波後首次接受訪問，承認若面對同樣的解僱方式也會感到不愉快，認同此舉對員工帶來很大影響，對此感到抱歉，而企業將盡力將個人物品歸還給前員工，但承認部分員工財物已丟失在船上。但他也強調，為了企業將來長遠發展和重新定位，裁員是當時唯一可行的決定。

據悉，裁員風波後，P&O曾暫停服務一段時間，近日正籌備重新投入服務，但該企的幾架船也未能通過安全檢查，所以一直延遲恢復服務。Peter Hebblethwaite表示，對企業客戶感到抱歉，但確保客戶安全是企業的首要目標。

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責任編輯：文睿

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