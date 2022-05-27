【石Sir午市閒談】今日推介萬洲國際、長和、新地

恒生指數中午收報20672點，升556點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介萬洲國際 （00288） 、長和 （00001） 、新地 （00016） ，詳情待石Sir為你分析。

Time Code：

00：30–行業板塊升跌及期指走勢分析

07：15–長和 （00001） 一個月新高，挑戰雙頂

10：15–新地 （00016） 一個月新高，挑戰雙頂

13：00–萬洲國際 （00288） 創一個月新高，突破周綫雙頂

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。