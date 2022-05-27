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【石Sir午市閒談】今日推介萬洲國際、長和、新地

股市 12:35 2022/05/27

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恒生指數中午收報20672點，升556點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介萬洲國際 （00288） 、長和 （00001） 、新地 （00016） ，詳情待石Sir為你分析。

Time Code：

00：30–行業板塊升跌及期指走勢分析

07：15–長和 （00001） 一個月新高，挑戰雙頂

10：15–新地 （00016） 一個月新高，挑戰雙頂

13：00–萬洲國際 （00288） 創一個月新高，突破周綫雙頂

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

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港股 新鴻基地產（00016） 長和（00001） 萬洲國際（00288） 石鏡泉

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