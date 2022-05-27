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【知乎2390】信達：內容變現模式豐富 知乎Q1業績勝預期

股樓投資 13:05 2022/05/27

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知乎（02390）第一季整體業績優於市場預期，其中收入7.43億元（人民幣，下同），按年增長55.4%，Non-GAAP歸母虧損3.67億元，但優於市場預期蝕3.84億元。期內，月活躍用戶（MAU）達 1.02億人，按年增長19.4%。而月度付會員達690萬人，增長 72.8%，用戶付費意願進一步增強。用戶增長的背後，反映了公司今年提出的「生態第一」戰略，即公司對創作者體驗、內容獲得感、社區氛圍與商業化增速四大問題給予更多關注與優化的階段性成果，用戶增長有原先的高速擴張轉型優質增長。

信達證券指出，公司內容商業化變現貢獻方式豐富，商業化解決方案成第一大增長引擎。目前內容商業化變現收入主要分成2B端廣告收入、2C端會員付費收 入、2B端內容服務解決方案收入、其他業務收入等。其中，第一季會員付費收入達2.22億元，按年升75.1%，佔整體收入的29.8%。

【延伸閱讀】大行點睇：摩通重申看好中國股市 建議增持22隻提高市佔率股份，請按【見下頁

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該行考慮到 3月以來宏觀疫情的影響，公司 第一季業績表現出較好的抗風險韌性，整體業績表現優於市場預期。2020年提出的創新2B端商業變現模式「內容服務解決方案」通過快速增長，已成為第一大收入增長引擎，建議密切關注。

【同場加映】青姐話：國策愛理不理 港股半生不死

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撰文：林衛

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