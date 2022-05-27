  • 28°C
香港時間 : 2022527日 (五) 13:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【iPhone 14】受內地封城影響　郭明錤：iPhone 14 Max進度落後

科技 13:00 2022/05/27

分享：

分享：

天風國際證券分析師郭明錤日前在Twitter表示，雖然iPhone 14 Max機款進度落後，惟蘋果未有更改iPhone 14系列的出貨計劃。

受中國內地長達一個月的新冠防疫措施影響，外電報道指，蘋果（Apple）iPhone 14開發進度將較原定落後。被譽為「最強蘋果分析師」的天風國際證券分析師郭明錤日前在Twitter表示，雖然iPhone 14 Max機款進度落後，惟蘋果未有更改iPhone 14系列的出貨計劃。

【Google摺機】Google摺機發布日再度推遲　明年春季才面世？

【透明手機】初創Nothing智能手機傳7月21日登場　售$4,196

據郭明錤掌握的消息，即使iPhone 14 Max機款的進度落後，但供應商可以加班趕上進度，情況仍在控制之中。

他又補充，未來iPhone 14的挑戰會來自需求方，而非供應鏈。供應鏈調查公司DSCC行政總裁Ross Young也回應了郭明錤的帖文，指iPhone 14 Max的屏幕面板出貨進度一直落後，但具體原因並未清楚，可能蘋果有適度的數量目標。

【WWDC22】外媒：iOS 16、macOS 13等即將登場　5大重點更新包括甚麼？

責任編輯：張寶燕

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【三星動向】三星預留2.7兆元發展創科　推動AI、生物科技發展
2022/05/26
【三星動向】三星預留2.7兆元發展創科　推動AI、生物科技發展
【Meta私隱】Meta私隱條款再更新　用戶更易了解自己資料如何被轉移
2022/05/26
【Meta私隱】Meta私隱條款再更新　用戶更易了解自己資料如何被轉移
【智能戒指】Gucci夥初創推18K黃金智能戒指　監測心率和睡眠質素
今日
【智能戒指】Gucci夥初創推18K黃金智能戒指　監測心率和睡眠質素
【機迷福音】《微軟模擬飛行》免費更新　推廣《壯志凌雲：獨行俠》上映
今日
【機迷福音】《微軟模擬飛行》免費更新　推廣《壯志凌雲：獨行俠》上映

你可能感興趣

【三星動向】三星預留2.7兆元發展創科　推動AI、生物科技發展
19:24 2022/05/26
【三星動向】三星預留2.7兆元發展創科　推動AI、生物科技發展
【Meta私隱】Meta私隱條款再更新　用戶更易了解自己資料如何被轉移
22:59 2022/05/26
【Meta私隱】Meta私隱條款再更新　用戶更易了解自己資料如何被轉移
【智能戒指】Gucci夥初創推18K黃金智能戒指　監測心率和睡眠質素
今日 11:00
【智能戒指】Gucci夥初創推18K黃金智能戒指　監測心率和睡眠質素
移動裝置 5G 科技產品 防疫措施 Apple Twitter iPhone

下一篇文章

【機迷福音】《微軟模擬飛行》免費更新　推廣《壯志凌雲：獨行俠》上映
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【私隱安全】報告：近90%遙距學習應用程式　收集並出售兒童數據
【私隱安全】報告：近90%遙距學習應用程式　收集並出售兒童數據
【小米手環】小米手環7顯示面積增25%　售約281元起
【小米手環】小米手環7顯示面積增25%　售約281元起
【透明手機】初創Nothing智能手機傳7月21日登場　售$4,196
【透明手機】初創Nothing智能手機傳7月21日登場　售$4,196
【無人經濟】Walmart擴大無人機送貨服務　覆蓋400萬戶美國家庭
【無人經濟】Walmart擴大無人機送貨服務　覆蓋400萬戶美國家庭
【業界調查】元宇宙成大勢　75%港企未準備進入元宇宙
【業界調查】元宇宙成大勢　75%港企未準備進入元宇宙
【Wi-Fi 6E】通訊辦首批認證6GHz Wi-Fi 6E路由器　TP-Link明日起預售
【Wi-Fi 6E】通訊辦首批認證6GHz Wi-Fi 6E路由器　TP-Link明日起預售
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款