【iPhone 14】受內地封城影響　郭明錤：iPhone 14 Max進度落後

▲ 天風國際證券分析師郭明錤日前在Twitter表示，雖然iPhone 14 Max機款進度落後，惟蘋果未有更改iPhone 14系列的出貨計劃。

受中國內地長達一個月的新冠防疫措施影響，外電報道指，蘋果（Apple）iPhone 14開發進度將較原定落後。被譽為「最強蘋果分析師」的天風國際證券分析師郭明錤日前在Twitter表示，雖然iPhone 14 Max機款進度落後，惟蘋果未有更改iPhone 14系列的出貨計劃。

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據郭明錤掌握的消息，即使iPhone 14 Max機款的進度落後，但供應商可以加班趕上進度，情況仍在控制之中。

他又補充，未來iPhone 14的挑戰會來自需求方，而非供應鏈。供應鏈調查公司DSCC行政總裁Ross Young也回應了郭明錤的帖文，指iPhone 14 Max的屏幕面板出貨進度一直落後，但具體原因並未清楚，可能蘋果有適度的數量目標。

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責任編輯：張寶燕

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