【券商點睇】中集安瑞科全球布局風險分散 氫能業務潛力高

中泰證券發表報告指，中集安瑞科（03899）短期仍面臨增長放緩及成本壓力，尤其對 60%以上銷售來自國內市場的清潔能源設備業務。壓力因素主要來自疫情防控措施可保員工安全，卻增加行政支出；原材料供應運輸，受疫情防控措施影響而拖延，導致生產綫開工率下跌；主要原材料鋼鐵價格依然位於高水平及工業用戶對於能源設備採購持觀望態度。

該行預計清潔能源設備業務的毛利率將由去年的12.3%下跌至今年的12%。幸好海外業務可保毛利率，公司業務分布全球，例如約90%銷售來自海外市場的化工環保、液體食品設備業務，有助抵消內地需求不確定性的影響，料公司整體毛利率將由去年的14.7%微升至今年的14.9%。

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長遠方面，中集安瑞科持續擴大氫能業務。目前，主力生產氫能儲運設備、加氫站、相關車載瓶及系統。第一季氫能新簽訂單達到1.1 億元人民幣，已經相等於去年全年氫能新簽訂單金額的50%。政策上，公司受惠於《氫能產業發展中長期規劃（2021至2035年）》強調氫能在中國能源發展的重要性，推動整體產業鏈長期發展。該行維持公司「買入」評級，目標價11元。

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撰文：林衛