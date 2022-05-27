  • 28°C
香港時間 : 2022527日 (五) 13:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【宏觀數據】4月規模以上工業企業利潤降8.5% 近半行業增速倒退

股樓投資 12:18 2022/05/27

分享：

分享：

國家統計局公布　中國4月規模以上工業企業利潤按年下降8.5%，反映在國內疫情衝擊及國際形勢嚴峻之下，國內工業企業利潤明顯受壓，亦說明了中央決心穩住經濟的迫切性。其中，由於上海封城波及主要供應鏈，汽車製造業受衝擊最為顯著，影響4月單月利潤下降6.7個百分點。

首4個月計，工業企業利潤按年增長3.5%，增速較首三個月回落5個百分點。在41個工業大類行業中，19個行業錄得按年增長，20個行業下降，1個行業由虧轉盈，1個行業持平。分地區看，東部地區、東北地區工業企業利潤按年分別下降16.7%、8.1%，合計影響工業企業利潤增速較首3個月回落4.2個百分點。

【延伸閱讀】大行點睇：滙豐維持恒指今年目標25410點 推薦12隻首選港股，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

另一方面，首4個月國有控股企業實現利潤總額9,219.5億元（人民幣，下同），按年增長13.9%；股份制企業實現利潤總額19,961.5億元，增長10.7%；外商及港澳台商投資企業實現利潤總額6,030.6億元，下降16.2%；私營企業實現利潤總額7,651.4億元，下降0.6%。

【同場加映】青姐話：國策愛理不理 港股半生不死

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：林衛

開啟hket App，閱讀全文
經濟 國家統計局 規模以上工業 中國

上一篇文章

【券商點睇】中集安瑞科全球布局風險分散 氫能業務潛力高

下一篇文章

【搜游食誌@iM網欄】一場「味蕾旅行」 大班樓

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【元宇宙】電訊盈科及香港電訊進駐The Sandbox 宣傳片尾有彩蛋 暗示MIRROR元宇宙開演唱會？
【元宇宙】電訊盈科及香港電訊進駐The Sandbox 宣傳片尾有彩蛋 暗示MIRROR元宇宙開演唱會？
一個平台　兩個選擇　中銀香港及中銀人壽助年輕人盡展所長
一個平台　兩個選擇　中銀香港及中銀人壽助年輕人盡展所長
灝景灣業主賣樓遇上校友　放棄「價高者得」原則　平手轉讓成全校友
灝景灣業主賣樓遇上校友　放棄「價高者得」原則　平手轉讓成全校友
【理財智慧】又有藝人買儲蓄保險中伏 一文了解儲蓄保險伏位
【理財智慧】又有藝人買儲蓄保險中伏 一文了解儲蓄保險伏位
保誠委任宏利亞洲區負責人 為集團新CEO
保誠委任宏利亞洲區負責人 為集團新CEO
【香港迪士尼】Disney Store官方購物平台重返香港 嚴選全球 包括日本迪士尼商店精品 將於6月開業
【香港迪士尼】Disney Store官方購物平台重返香港 嚴選全球 包括日本迪士尼商店精品 將於6月開業
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款