【宏觀數據】4月規模以上工業企業利潤降8.5% 近半行業增速倒退

國家統計局公布 中國4月規模以上工業企業利潤按年下降8.5%，反映在國內疫情衝擊及國際形勢嚴峻之下，國內工業企業利潤明顯受壓，亦說明了中央決心穩住經濟的迫切性。其中，由於上海封城波及主要供應鏈，汽車製造業受衝擊最為顯著，影響4月單月利潤下降6.7個百分點。

首4個月計，工業企業利潤按年增長3.5%，增速較首三個月回落5個百分點。在41個工業大類行業中，19個行業錄得按年增長，20個行業下降，1個行業由虧轉盈，1個行業持平。分地區看，東部地區、東北地區工業企業利潤按年分別下降16.7%、8.1%，合計影響工業企業利潤增速較首3個月回落4.2個百分點。

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另一方面，首4個月國有控股企業實現利潤總額9,219.5億元（人民幣，下同），按年增長13.9%；股份制企業實現利潤總額19,961.5億元，增長10.7%；外商及港澳台商投資企業實現利潤總額6,030.6億元，下降16.2%；私營企業實現利潤總額7,651.4億元，下降0.6%。

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撰文：林衛