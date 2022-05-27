▲ 【職場熱話】聯通涉因應屆生「超齡」提出解約惹批評後改口 24歲畢業生：「被玩弄了」

內地經濟走弱，近期多家內地企業傳出向應屆畢業生提出解約，繼小鵬汽車 （09868） 因解約捱批後，中聯通 （00762） 近日亦對應屆畢業生提出解約，事件迅速登上熱搜第一。內媒報道，有內地應屆畢業生去年透過秋季招聘，與聯通廣東河源分公司簽訂「第三方協議」後，近日被聯通指經批核後，該畢業生涉違反「本科應屆生年齡需在24歲以下」為由提出解約。

據報道，目前共有6人因「超齡」而被解約。事件在內地受到廣泛關注，不少網民批評企業年齡歧視，但議題登上熱搜後一度短暫消失，內媒周五引述聯通客服最新聲稱，已與事主溝通「消除誤解」，並在遵行國家法規和契約基礎上，將按照協定繼續履行協議。

聯通廣東省分公司最新聲明則指，會認真反省並改進招聘工作，規範招聘流程和條件，確保招聘工作公平、公正、公開，歡迎外界監督其工作，但聲明未有提及對事主的最新安排。

聯通股價半日無升跌，報3.72元。

聯通拒出示「本科應屆生年齡需在24歲以下」條款證明

該名應屆畢業生姓何，為1998年2月出生，今年正好24歲。她直言，當時與中聯通簽訂三方協議前，已通過該公司背景查核，對近日才提出解約實在難以理解。而且目前春季招募亦已過，加上拒絕其他公司的條件，目前難以找到工作，認為中聯通簡直是玩弄他們。

不過，中聯通卻以內部資料為由，拒絕出示相關「本科應屆生年齡需在24歲以下」文件。賠償方面，他指，有一份合同稱提供5000元人民幣作賠償金額，第三方協議則沒有提供賠償金額。何同學稱賠償屬其次，並為畢業前景感到彷徨。

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