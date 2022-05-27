BTS受邀訪白宮晤拜登 商討亞裔仇恨問題

美國近年針對亞裔人士的仇恨犯罪事件增多，惹起當地亞裔社群及政府關注。適逢5月為美國亞裔傳統月，白宮將邀請近年人氣爆升的南韓男團BTS訪問，並與總統拜登討論美國的亞裔仇恨犯罪問題。

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5月為美國的「亞裔﹑夏威夷原住民及太平洋島民」（AANHPI）傳統月，白宮周四（26日）宣布，將邀請南韓男團BTS於下周二（31日）訪問白宮，與總統拜登（Joe Biden）討論當地近年頻繁出現的亞裔仇恨犯罪。

白宮表示，雙方亦會就BTS作為青年大使的活動交流，希望更好地向世界傳達多樣性及包容的重要，並宣揚希望及正能量。白宮指出，拜登過去曾承諾打擊急升的亞裔仇恨犯罪。同時，拜登早於去年5月已簽署一份法案，加強防止亞裔仇恨犯罪。

南韓韓聯社指美國總統接見音樂團體實為罕見，並引用分析稱美國近來出現多宗富白人至上主義的槍擊事件，拜登今次接見BTS或為美國社會傳達強烈訊息。

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責任編輯：吳漢培